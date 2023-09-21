Muğla’da avukat ve müvekkil arasındaki gerginlik cinayetle sonuçlandı: Gözünü kırpmadan öldürdü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Edinilen ilk bilgilere göre korkunç cinayeti gerçekleştiren şahsın avukat Çam'ın müvekkili G.Ö. olduğu, G.Ö.'nün avukat Çam'a yüklü miktarda ödeme yaptığı fakat karşılığında davada herhangi bir ilerleme olmadığı için aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.