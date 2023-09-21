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Muğla’da avukat ve müvekkil arasındaki gerginlik cinayetle sonuçlandı: Gözünü kırpmadan öldürdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Muğla’da avukat ve müvekkil arasındaki gerginlik cinayetle sonuçlandı: Gözünü kırpmadan öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir şahıs kendi avukatını ve emekli icra müdürünü başlarından vurarak öldürdü. Katil zanlısı cinayeti işledikten sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs, avukatını ve emekli icra müdürünü araç içerisinde başlarından silahla vurarak öldürdü. Kendi avukatını ve emekli icra müdürünü öldüren şahıs jandarmaya giderek teslim oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir avukat ve müvekkili arasında yaşanan gerginlik cinayetle sonuçlandı. Kendisine yüklü miktarda para verdiği ancak davada istediği sonucu alamayan müvekkil, avukatını ve yanında bulunan emekli icra müdürünü silahla kafalarından vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir araç içerisindeki 2 kişi başlarından silahla vurularak öldürüldü. Öldürülen kişilerden Avukat Erdal Çam'ın (73) Denizli Barosu eski başkanı olduğu, diğerinin ise beraber çalıştığı emekli İcra Müdürü Özcan Çavdar (57) oldukları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Edinilen ilk bilgilere göre korkunç cinayeti gerçekleştiren şahsın avukat Çam'ın müvekkili G.Ö. olduğu, G.Ö.'nün avukat Çam'a yüklü miktarda ödeme yaptığı fakat karşılığında davada herhangi bir ilerleme olmadığı için aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.

Avukat Erdal Çam

Zanlının aralarındaki sorunu çözmek için görüşme talep ettiği, bindiği aracın arka koltuğundan seyir halindeyken ateş ederek Çam ve Çavdar'ı vurduğu ardından da Turgutreis Jandarma Karakoluna teslim olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Katil zanlısı

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