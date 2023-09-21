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BM'deki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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BM’deki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temaslarını tamamlamasının ardından "TRK" uçağıyla saat 15.00'te İstanbul'a geldi.

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