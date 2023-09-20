Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa’yu kabul etti: Dayanışma sürecek

BAŞKAN ERDOĞAN: DAYANIŞMA DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan, "Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile New York'ta bir araya gelerek ikili ilişkilerimize ve bölgesel gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Türkiye olarak Afrika Kıtası ile yakın iş birliğimizi, ortaklığımızı ve dayanışmamızı devam ettireceğiz." mesajını sosyal medyadan paylaştı.