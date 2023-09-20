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Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa'yu kabul etti: Dayanışma sürecek

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Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa’yu kabul etti: Dayanışma sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak Afrika Kıtası ile yakın iş birliğimizi, ortaklığımızı ve dayanışmamızı devam ettireceğiz." mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN: DAYANIŞMA DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan, "Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile New York'ta bir araya gelerek ikili ilişkilerimize ve bölgesel gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Türkiye olarak Afrika Kıtası ile yakın iş birliğimizi, ortaklığımızı ve dayanışmamızı devam ettireceğiz." mesajını sosyal medyadan paylaştı.

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