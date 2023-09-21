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Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2 bin 450 sözleşmeli personel alacak.

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