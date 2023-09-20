Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu! Fethiye açıklarında 25 kişi yakalandı

Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen operasyonda Fethiye açıklarında illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 25 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.