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Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu! Fethiye açıklarında 25 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu! Fethiye açıklarında 25 kişi yakalandı

Düzensiz göçmen uygulamaları kapsamında yapılan operasyonlar sonucu Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 25 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde duyuruldu.

Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen operasyonda Fethiye açıklarında illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 25 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

25 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Durdurulan botta, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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