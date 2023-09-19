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İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi yakalandı

İzmir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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