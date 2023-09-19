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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Eris” varyantı açıklaması: Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar dikkat etmeli

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Eris” varyantı açıklaması: Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar dikkat etmeli

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de 9 kişide görülen koronavirüsün (Kovid-19) "Eris" varyantıyla ilgili yaptığı yeni açıklamada, "Sınırlı sayıda vaka, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok." dedi. Vatandaşları tedbirli olması konusunda uyaran Koca, "Yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar her zamanki gibi kendilerine dikkat etmeleri" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde de 9 kişide görülen koronavirüsün "Eris" varyantıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün salgının başından beri sürekli mutasyona uğradığını belirtti.

Omicron varyantının ardından tüm dünyanın basit tedbirler dışında normale döndüğünü bildiren Koca, şunları kaydetti:

Bakan Koca, "Koronavirüs, ta salgının başından beri sürekli mutasyona uğradı. Omicron varyantının ardından da tüm dünya basit tedbirler dışında normale döndü. Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. "Eris" adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim. İyi akşamlar." dedi.

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