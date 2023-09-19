Erzurum'da yolcu otobüsü traktörle çarpıştı! İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Erzurum'da meydana gelen kazada arama kurtarma çalışmaları devam ederken ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı ortaya çıktı.
Abdullah U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp U'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma yürütüyor.
Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
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