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Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Edirne'de dev operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Edirne’de dev operasyon

Son dakika haberleri... Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 bin 715 göçmen yakalandı, gözaltına alınan 81 organizatörden 52'si tutuklandı.

Edirne'de 4-17 Eylül 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

81 organizatörün gözaltına alındığı operasyonlarda, 2 bin 715 göçmen yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 81 organizatörden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla organizatörlerin telefonlarına, kaçakçılıktan elde ettikleri değerlendirilen paralara ve kaçakçılık olayında kullanılan 64 araca el konuldu. Ayrıca kaçakçılık olayında kullanılan araçlara jandarma ekipleri tarafından 260 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

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