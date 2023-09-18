Göçmen kaçakçılığına geçit yok! Edirne’de dev operasyon

Cumhuriyet savcısının talimatıyla organizatörlerin telefonlarına, kaçakçılıktan elde ettikleri değerlendirilen paralara ve kaçakçılık olayında kullanılan 64 araca el konuldu. Ayrıca kaçakçılık olayında kullanılan araçlara jandarma ekipleri tarafından 260 bin 96 lira idari para cezası uygulandı.

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