Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu! 236 kişi tespit edildi

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 236 kişi yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.