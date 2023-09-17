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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu! 236 kişi tespit edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu! 236 kişi tespit edildi

Düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu kapsamında binlerce kaçak göçmen yakalanmıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 236 kişi daha tespit etti.

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 236 kişi yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kıyık Caddesi'ndeki kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulan 2 takside 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Kaçak göçmenleri taşıyan taksi sürücülerine idari işlem yapılırken, il genelinde yapılan kontrollerde 230 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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