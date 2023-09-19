Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ’ittifak’ mesajı: İttifak zemini seçimden önce oluşabilir

Ancak Kılıçdaroğlu'nun aksine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yaptıkları açıklamalarla Akşener'e ittifak konusunda ılımlı mesajlar verdi.

İMAMOĞLU: İTTİFAK GEREKLİ

İBB Başkanı İmamoğlu Akşener'in çıkışlarına ilişkin konuşurken "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.