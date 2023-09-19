Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'ittifak' mesajı: İttifak zemini seçimden önce oluşabilir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada yerel seçimlere her ilde ayrı adayla gireceklerini ifade ederken İstanbul ve Ankara'da da ayrı aday çıkaracaklarının altını çizdi. Akşener'in bu açıklamaları sonrasında sürekli temkinli açıklamalarla ittifakın bitmemesi gerektiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu bir açıklamadaha yaparak "Büyük İstanbul İttifakı'nın kurulacağına inanıyorum. İttifak zemini seçimden önce oluşabilir" ifadeleriyle Akşener'e mesaj gönderdi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde tüm illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.
"KAYBETMEYİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener bu isimler için "Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ: İTTİFAK ZATEN BİTTİ
Akşener'in bu çıkışı sonrası sessizliğe bürünen Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullanarak Akşener'e göndermede bulundu.
Ancak Kılıçdaroğlu'nun aksine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yaptıkları açıklamalarla Akşener'e ittifak konusunda ılımlı mesajlar verdi.
İMAMOĞLU: İTTİFAK GEREKLİ
İBB Başkanı İmamoğlu Akşener'in çıkışlarına ilişkin konuşurken "Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.
"YORUMUM YOK"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Ankara halkının önüne çıkıp 'yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız bize oy verin' diyeceğiz ama bunu da yaparken 'şu seçmen bu seçmen' diye ayırmadan hizmet ettiysek, kimseyi ayırmadan da hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorumum yoktur." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU: İTTİFAK ZEMİNİ SEÇİMDEN ÖNCE OLUŞABİLİR
Diğer yandan bugün yeniden konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Liderler arasındaki konuşmalar hakkındaki şeylerle ilgili bir konuşmayı doğru bulmuyorum. Büyük İstanbul İttifakı'nın kurulacağına inanıyorum. İttifak zemini seçimden önce oluşabilir" ifadelerini kullandı.
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