Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: O camiler UNESCO listesinde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Ankara'daki, Anadolu'nun Orta Çağ'dan kalma ahşap direkli ve kirişli 5 camisinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.
Gordion Antik Kenti'nin Dünya Mirası ilan edilmesinin ardından, Orta Asya'dan Horasan bölgesine Türklerin mimari üslubunu Orta Çağ'dan bugüne taşıyan ahşap direkli ve kirişli camiler de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45'inci UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Konya'nın Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eskişehir'in Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köyü'nün Mahmut Bey Camii ile Ankara'nın Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camii ve Afyonkarahisar Ulu Camii, Dünya Mirası listesine alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya 'Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri' adıyla iletilen ve komitenin bugün gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen tarihi camiler aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ndeki ilk seri kültürel varlıkları oldu.
"YENİ BİR MÜJDE DAHA" DİYEREK DUYURDU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir müjde daha. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion'un ardından Anadolu'nun Orta Çağ'dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de Dünya Mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21'e yükselttik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
ORTA ÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE KADAR...
Anadolu'daki ahşap destekli camilerin erken örneklerini Orta Çağ'dan günümüze yansıtan camiler, farklı şehirlerde olmalarına karşın ortak özelliklere sahip. Orta Çağ'dan günümüze kadar iyi bir şekilde korunmuş olarak ulaşan tarihi yapılar Anadolu yaşantısını yansıtıyor. Hipostil planlı anıtsal ahşap cami tipolojisinin, döneminin Anadolu'daki en önemli temsilcilerinden olan camiler, sahip oldukları ahşap oymacılığı sanatının örnekleriyle de öne çıkıyor. Kapıları, minberleri, sütun başlıkları, tavan kirişleri ve konsollarında görülen özenli ahşap işçiliği ile ustaların isimlerinin kayıtlı olduğu kündekari tekniğindeki ahşap minberleri ve 'kalem işi' adı verilen bezemeleriyle tarihi camiler dikkat çekiyor.
Yeni bir müjde daha!— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 19, 2023
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik.
Gordion'un ardından Anadolu'nun Orta Çağ'dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de #DünyaMirası oldu.
Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da… pic.twitter.com/40IevcwTvP
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