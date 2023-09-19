Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: O camiler UNESCO listesinde

ORTA ÇAĞ'DAN GÜNÜMÜZE KADAR...

Anadolu'daki ahşap destekli camilerin erken örneklerini Orta Çağ'dan günümüze yansıtan camiler, farklı şehirlerde olmalarına karşın ortak özelliklere sahip. Orta Çağ'dan günümüze kadar iyi bir şekilde korunmuş olarak ulaşan tarihi yapılar Anadolu yaşantısını yansıtıyor. Hipostil planlı anıtsal ahşap cami tipolojisinin, döneminin Anadolu'daki en önemli temsilcilerinden olan camiler, sahip oldukları ahşap oymacılığı sanatının örnekleriyle de öne çıkıyor. Kapıları, minberleri, sütun başlıkları, tavan kirişleri ve konsollarında görülen özenli ahşap işçiliği ile ustaların isimlerinin kayıtlı olduğu kündekari tekniğindeki ahşap minberleri ve 'kalem işi' adı verilen bezemeleriyle tarihi camiler dikkat çekiyor.

Yeni bir müjde daha!



UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik.



Gordion'un ardından Anadolu'nun Orta Çağ'dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de #DünyaMirası oldu.



Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da… pic.twitter.com/40IevcwTvP — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) September 19, 2023