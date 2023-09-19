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Son dakika: Sınırda güvenlik önlemleri üst düzeyde: 6 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Son dakika: Sınırda güvenlik önlemleri üst düzeyde: 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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