Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar! İntikamını toplantıya çağırmayarak aldı! CHP'deki iç savaş büyüyor...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan ve şimdilerde genel başkanlık krizinin patladığı CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu’nun ilçe başkanları toplantısına da çağrılmadığını ifade ederken toplantıdan bir gün önceki yazışmaları da paylaştı. Saymaz söz konusu törende ikili arasında geçen bomba diyaloğa da köşe yazısında yer verdi. İşte detaylar...
Seçimlerde yaşadığı büyük hezimete rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını da MYK ve danışmanlarına kesti. Bay Kemal'in istifa etmemesi sonrası harekete geçen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel başlattığı değişim hareketiyle yol alma peşinde.
İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
Ekrem İmamoğlu adaylık konusunda Özgür Özel'e destek verirken, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
100. YIL KUTLAMASINDA OLAYLAR OLAYLAR...
'Değişim' tartışmalarının gölgesinde CHP'de 100. yıl kutlamaları olaylı bir şekilde geçti. Kutlamalara katılmayan Ekrem İmamoğlu 'yoğunum' mazareti sundu.
Programa CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılması ise dikkatlerden kaçmadı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken fondaş İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinliklere neden katılmadığını sordu.
İMAMOĞLU: DAVET EDİLMEDİM
İmamoğlu "Davet edilmediniz mi?" sorusuna "O kadar söyleyeyim. Sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin kendisini çağırmadığını öne sürdü.
KAFTANCIOĞLU: ÇAĞIRDIK GELMEDİ
CHP'li Canan Kaftancıoğlu ise "İmamoğlu da dahil bütün parti kurullarının haberdar edildi" diyerek husumetlisi Ekrem İmamoğlu'nu yalanlamıştı.
ÖZEL KALEMİN BİLE HABERİ YOK
Olaya ilişkin ben daha fazlasını öğrendim diyen fondaş Nevşin Mengü, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a geleceğinden Ekrem İmamoğlu'nun özel kaleminin dahi haberi yokmuş. Haber vermemişler, yani isyankar çocuk olarak görüyor Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu" demişti.
EKREM İMAMOĞLU'NA KIRMIZI ÇİZGİ
İstanbul'daki 3 etkinliğe de Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi gündemdeki yerini korurken Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, yeni bir iddiada bulundu.
Saymaz, CHP Genel Merkezi'nden İmamoğlu'nun ilçe başkanları toplantısına katılması hakkında gönderilen yazıda "İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin" denildiğini yazdı.
Öte yandan Adnan Menderes'i anma töreninde savaşın 3 bomba ismi olan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun aynı karede görünmesi ancak yüzlerinin asık olması da dikkatlerden kaçmamıştı.
Saymaz, söz konusu anma töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen diyaloğu da aktardı. İşte Saymaz'ın köşe yazısındaki ilgili bölüm:
İMAMOĞLU, İLÇE BAŞKANLARI TOPLANTISINA ALINMADI
Geçen bu köşede, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki üç ziyaretine İmamoğlu'nun katılmadığına dikkat çekmiştim.
CHP Genel Merkezi, muhatap olarak İl Başkanlığı'nı gösterirken, Canan Kaftancıoğlu ise "Herkese haber veriyoruz" demişti.
İmamoğlu da "Bu sorunun muhatabı ben değilim" diye karşılık vermişti.
İBB cephesinin aktardığına göre İmamoğlu, geçen cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına çağrıldı.
İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15'teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi.
İmamoğlu'nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda "İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin" denildi.
Kibarca "Sen gelme" diye haber gönderildi
İmamoğlu, pazar günü Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarına yürürken Kılıçdaroğlu'na şöyle dedi:
"Toplantıya gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış. İlçe başkanları olacakmış."
Kılıçdaroğlu "Evet" dedi.
İmamoğlu da "Tamam öyleymiş" diye yanıt verdi.
Bu arada, toplantıda ilçe başkanları Kılıçdaroğlu'na "Belediye başkanımızın burada olması gerekirdi" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun, "Bu bir örgüt toplantısı. İmamoğlu'nu belediye başkanlarıyla yapacağım toplantıya çağırırım" dediği belirtiliyor.
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