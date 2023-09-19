Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar! İntikamını toplantıya çağırmayarak aldı! CHP’deki iç savaş büyüyor...

İMAMOĞLU, İLÇE BAŞKANLARI TOPLANTISINA ALINMADI

Geçen bu köşede, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki üç ziyaretine İmamoğlu'nun katılmadığına dikkat çekmiştim.

CHP Genel Merkezi, muhatap olarak İl Başkanlığı'nı gösterirken, Canan Kaftancıoğlu ise "Herkese haber veriyoruz" demişti.

İmamoğlu da "Bu sorunun muhatabı ben değilim" diye karşılık vermişti.

İBB cephesinin aktardığına göre İmamoğlu, geçen cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına çağrıldı.

İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15'teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi.

İmamoğlu'nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda "İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin" denildi.

Kibarca "Sen gelme" diye haber gönderildi

İmamoğlu, pazar günü Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarına yürürken Kılıçdaroğlu'na şöyle dedi:

"Toplantıya gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış. İlçe başkanları olacakmış."

Kılıçdaroğlu "Evet" dedi.

İmamoğlu da "Tamam öyleymiş" diye yanıt verdi.

Bu arada, toplantıda ilçe başkanları Kılıçdaroğlu'na "Belediye başkanımızın burada olması gerekirdi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Bu bir örgüt toplantısı. İmamoğlu'nu belediye başkanlarıyla yapacağım toplantıya çağırırım" dediği belirtiliyor.