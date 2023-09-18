İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ’zorunlu’ İstanbul turu! Kongre salonuna girişini engelledi! Her yeri kapattı...

KESTİRME YOLU KAPATTI

Güvelikleri çektirtti, demir kapının önüne de bir araba koyulması talimatı yolladı. Hilton'da kalan Kemal Kılıçdaroğlu, kaldığı otelin hemen yanında bulunan kestirme yolu kapalı olduğu için kullanamadı.

25 DAKİKA İSTANBUL'U TURLATTI

Nişantaşı'ndan dolaşmak zorunda kaldı… Programa 25 dakikada anca ulaştı… Kılıçdaroğlu'da, Harbiye'den Nişantaşı'na, Nişantaşı'ndan Abdi İpekçi Caddesi'ne oradan da itfaiyenin önünden Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na ulaşım sağlamak zorunda kaldığı ortaya çıktı.