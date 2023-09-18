İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'zorunlu' İstanbul turu! Kongre salonuna girişini engelledi! Her yeri kapattı...
CHP'de başlayan değişim rüzgarı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginlik tavan yaptı. İmamoğlu, adaylığını açıklayan Özgür Özel'i ilk tebrik eden isim olurken Kılıçdaroğlu'na karşı da flaş bir hamle yaptı. CHP yandaşı TELE1 için düzenlenen dayanışma gecesine katılacak olan Kılıçdaroğlu'nun ulaşımını zorlaştırmak için her tuşa basan İmamoğlu, Bay Kemal'e 25 dakikalık İstanbul turu attırdı. Kestirme yolu ve demir kapıları kapatma emri veren İmamoğlu'nun bu tavrına Bay Kemal'in ne yanıt vereceği merak konusu...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arkasından Zoom üzerinden adeta darbe toplantısı yapan Ekrem İmamoğlu arasında ipler iyice gerildi.
ÖZEL'E İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN
Ekrem İmamoğlu değişim tarafında yer alırken Özgür Özel'e destek vereceğini belirtmiş ve Özel'in adaylığını açıkladığı anlarda kendisini ilk tebrik eden isim olmuştu. İmamoğlu yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum." dedi.
KARŞILIKLI PASLAŞMA
Özgür Özel ise İmamoğlu'nun bu pasına "Değişim konusundaki yaklaşımını önemsiyorum, mutlu oldum" yanıtını verdi.
BAY KEMAL'İN YOLUNU KAPATTI
Bu gelişmeler sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı flaş bir hamle geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı son 3 etkinlikte gözükmezken adeta ikili arasındaki krizi gözler önüne serdi.
ZORLAŞTIRMAK İÇİN HER YOLU DENEDİ
Diğer yandan ikili arasındaki soğuk savaş, fondaş TELE1 için düzenlenen dayanışma gecesinde açığa çıktı.
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun programın düzenleneceği Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na ulaşımını zorlaştırmak için Hilton Otel ile Harbiye Orduevi arasında bulunan demir kapıyı kapattırdı.
KESTİRME YOLU KAPATTI
Güvelikleri çektirtti, demir kapının önüne de bir araba koyulması talimatı yolladı. Hilton'da kalan Kemal Kılıçdaroğlu, kaldığı otelin hemen yanında bulunan kestirme yolu kapalı olduğu için kullanamadı.
25 DAKİKA İSTANBUL'U TURLATTI
Nişantaşı'ndan dolaşmak zorunda kaldı… Programa 25 dakikada anca ulaştı… Kılıçdaroğlu'da, Harbiye'den Nişantaşı'na, Nişantaşı'ndan Abdi İpekçi Caddesi'ne oradan da itfaiyenin önünden Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na ulaşım sağlamak zorunda kaldığı ortaya çıktı.
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