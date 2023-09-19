CHP’den İYİ Parti’ye yerel seçimlerde ittifak resti! Ali Mahir Başarır’dan Akşener’e: Biz gidene gitme demeyiz

"BİZ GİDENE GİTME DEMEYİZ"

Bu gelişmeler yaşanırken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti'ye yüklendi.

Başarır "Biz gidene gitme demeyiz, ille de zorla gel bizimle ittifak da yap demeyiz. Ama yarın, 31 Mart 2024'ten sonra çok çok farklı bir sonuç çıkabilir. Bunun da bedelini kendi tabanlarına ve halka verirler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.