CHP'den İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak resti! Ali Mahir Başarır'dan Akşener'e: Biz gidene gitme demeyiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı adayla gireceklerini açıklamasının ardından CHP ile restleşmeler bitmiyor. Akşener'in açıklamaları sonrası iki parti arasında ipler iyice gerilirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaptığı açıklamada "Biz gidene gitme demeyiz, ille de zorla gel bizimle ittifak da yap demeyiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP ve İYİ Parti arasında seçimlerde yaşanan hezimet sonrası ipler koparken, Meral Akşener yaptığı açıklamalarda İstanbul ve Ankara dahil tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını ifade etti.
"KAYBETMELERİNİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığını ifade ederken, Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenilmekle suçladı. Akşener diğer yandan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kaybetmesini göze aldıklarını belirtti.
İTTİFAK DEĞİL İŞ BİRLİĞİ!
Akşener'in bu çıkışı sonrası İYİ Partili isimler de sert bir söylem içerisinde CHP'ye yüklenirken yerel seçimlerde ayrı adaylarla girileceğine yönelik üst üste açıklamalar geldi.
Ancak diğer yandan parti içindeki bazı isimler yerel seçimlerde ittifak yerine "iş birliği" kavramını kullanarak üstü kapalı ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
"GÜÇ BİRLİĞİ OLMADAN KAZANAMAYIZ"
İYİ Parti'den çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den geldi.
Erdem yaptığı açıklamada güç birliği yapmadan hiçbir seçimin kazanılamayacağını ifade ederken "Yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
"AK PARTİ VE MHP İLE İTTİFAK OLABİLİR"
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Ben kesinlikle Eskişehir'de CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz. AK Parti, MHP, Saadet partisi olabilir." dedi.
"BİZ GİDENE GİTME DEMEYİZ"
Bu gelişmeler yaşanırken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti'ye yüklendi.
Başarır "Biz gidene gitme demeyiz, ille de zorla gel bizimle ittifak da yap demeyiz. Ama yarın, 31 Mart 2024'ten sonra çok çok farklı bir sonuç çıkabilir. Bunun da bedelini kendi tabanlarına ve halka verirler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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