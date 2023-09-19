CHP yandaşı Fatih Portakal'dan itiraflar: Aptalmışım ben ya buldunuz bizim gibi safları
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik her geçen gün biraz daha artıyor. İki parti demeçler üzerinden adeta savaşırken CHP medyası yaşananlara isyan etmekten geri durmuyor. Son olarak CHP yandaşı Fatih Portakal İYİ Partili Bilge Yılmaz ile CHP'li Canan Kaftancıoğlu arasında yaşanan gerginliğe değinerek "Biz de o evde içilen kahveleri bir şey zannettik. Aptalmışım ben yaa, iyi bulmuşsunuz bizim gibi safları." ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden ancak yaşanan ağır hezimet sonrası Bay Kemal'i ağır sözlerle hedef aldı.
"İŞ BİRLİĞİ KAVRAMI ADI ALTINDA İTTİFAK"
Akşener'in bu çıkışı sonrası İYİ Partili isimler de sert bir söylem içerisinde CHP'ye yüklenirken yerel seçimlerde ayrı adaylarla girileceğine yönelik üst üste açıklamalar geldi.
Ancak diğer yandan parti içindeki bazı isimler yerel seçimlerde ittifak yerine "iş birliği" kavramını kullanarak üstü kapalı ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.
"GÜÇ BİRLİĞİ OLMADAN KAZANAMAYIZ"
İYİ Parti'den çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den geldi.
Erdem yaptığı açıklamada güç birliği yapmadan hiçbir seçimin kazanılamayacağını ifade ederken "Yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
"YANLIŞ STRATEJİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"
Son olarak İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz CHP ve Bay Kemal'i hedef alırken "Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart. Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi?" dedi.
Bilge Yılmaz'ın bu açıklamaları CHP cephesinden tepkiyle karşılanırken CHP'li Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından Yılmaz'a yüklendi.
İşte Kaftancıoğlu'nun sözleri:
"ELİNDE SOMUT BİR VERİ OLMADAN..."
"Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor."
"HANGİ ÇIKAR GRUBUNUN PARÇASIYIM?"
"Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; 'hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum."
Bu gelişmeler yaşanırken CHP medyasından da yaşanan sürece ilişkin eleştiriler gelmeye devam ediyor.
"BULMUŞSUNUZ BİZİM GİBİ SAFLARI"
Son olarak kendi Youtube kanalından yaptığı yayında CHP ve İYİ Parti'ye yüklenen Fatih Portakal "İyi kandırmışsınız ahenk var masada diye. Biz de o evde içilen kahveleri bir şey zannettik. Aptalmışım ben yaa, iyi bulmuşsunuz bizim gibi safları." ifadelerini kullandı.
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