CHP yandaşı Fatih Portakal’dan itiraflar: Aptalmışım ben ya buldunuz bizim gibi safları

Bu gelişmeler yaşanırken CHP medyasından da yaşanan sürece ilişkin eleştiriler gelmeye devam ediyor.

"BULMUŞSUNUZ BİZİM GİBİ SAFLARI"

Son olarak kendi Youtube kanalından yaptığı yayında CHP ve İYİ Parti'ye yüklenen Fatih Portakal "İyi kandırmışsınız ahenk var masada diye. Biz de o evde içilen kahveleri bir şey zannettik. Aptalmışım ben yaa, iyi bulmuşsunuz bizim gibi safları." ifadelerini kullandı.