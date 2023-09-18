Meral Akşener’den CHP ile ortaklık açıklaması! Önce reddetti sonra CHP’den alacaklıyız dedi el yükseltti
Genel seçimlerin ardından CHP ile daha yol yürümeyeceğini söyleyen Meral Akşener, kapılar ardında yürüttüğü pazarlık ile el yükseltmeye devam ediyor. Yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara için kendi adaylarını çıkaracaklarını ve Kılıçdaroğlu ile ittifakı bitirdik açıklamasında bulunan ancak yerelde anlaşma olabilir diyerek CHP’ye açık kapı bırakan Akşener, benzer ifadeleriyle yine gündemi karıştırdı. ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz." ifadelerini kullanan Meral Akşener daha sonra "CHP'den alacaklıyız" diyerek pazarlıkta el yükseltti.
Genel seçimlerin ardından muhalefetin ayyuka çıkan koltuk kavgası yerel seçimlere giden süreçte açık bir at pazarlığına dönüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkaracağını ilan etmesinin ardından 'iş birliği' söylemine sığınıp ittifaka açık kapı bırakmıştı.
İzmir için Ümit Özlale ismini açık açık telaffuz eden Meral Akşener son olarak geçtiğimiz hafta yapılan Genel İdare Kurulu'nu toplantısında "İYİ Parti yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" kararıyla sıkı bir pazarlığa girişeceğini gösterdi.
"İTTİFAK SİSTEMİNDEN VAZGEÇTİK"
Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada ise yine benzer söylemlere imza attı.
Partisinin Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılan Meral Akşener seçim öncesi aynı ortaklık yaptığı isimleri, Masadan kalkıp oturduğu süreçte kendisini linç eden CHP medyasını yeren yere vurdu. Yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını belirten Akşener, "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Bu sistemi reddediyoruz ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. 2028'de de kendimiz gireceğiz." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NA VE YAVAŞ'A GÖNDERME
Ancak pazarlık için yine açık kapı bırakan Meral Akşener, "Bu ortak seçilmiş belediye başkanlarını kötüleyeceğimiz anlamına gelmez. İki de bir çevirip diyorlar ki; 'İşte Cumhurbaşkanlığına layık gördün şimdi karşılarına aday mı çıkaracaksın?' Cumhurbaşkanlığına elbette burada bulunan herkes de layıktır. Her Türk vatandaşı şartları tutuyorsa Cumhurbaşkanlığına layıktır. O başka bir şey ben 2 arkadaşımıza milletin sesini getirdim. O arkadaşlarımız bu sese hayır dediler. Sayın Genel Başkanlarını Cumhurbaşkanı seçtirmek üzere gayret ettiler. İtirazım yok." dedi.
"İSTANBUL'U ALAN TÜRKİYE'Yİ ALAMIYORMUŞ"
"Bundan sonra hesaplı kitaplı bir dönem yok" diyen Meral Akşener, "Şunu söyleyeyim İstanbul'u alan Türkiye'yi alamıyormuş. İster beni suçlayın ister başkasını…" ifadelerini kullandı.
"CHP'DEN ALACAKLIYIZ"
Muğlak açıklamalarını sürdüren Meral Akşener CHP'den alacaklı olduklarını da söyledi. Akşener, "CHP'de görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız TV'ye çıkıp 15 vekil mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar. Biz bunun ödemesi vardıysa İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik halen alacaklıyız." dedi.
KILIÇDAROĞLU GÜL'Ü ADAY GÖSTERMİŞTİ
Öte yandan 2018'deki seçimlere de gönderme yapan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü aday yaptırmak istediğini iddia etti.
Akşener, "Sayın Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinasından geçtim. Sayın Kılıçdaroğlu, sayın Abdullah Gül'ün adaylığını doğrudur bana söyledi. 15 milletvekili için ricaya gittiğim akşam söyledi. Ben de 'Arkadaşlarımızın beni aday ilan ettiğini dolayısıyla arkadaşlarımın bunu kabul etmeyeceğini' söyledim. Diğer ayrıntıları anlatmama gerek yok." ifadelerini kullandı.
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