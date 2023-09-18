Meral Akşener’den CHP ile ortaklık açıklaması! Önce reddetti sonra CHP’den alacaklıyız dedi el yükseltti

İMAMOĞLU'NA VE YAVAŞ'A GÖNDERME

Ancak pazarlık için yine açık kapı bırakan Meral Akşener, "Bu ortak seçilmiş belediye başkanlarını kötüleyeceğimiz anlamına gelmez. İki de bir çevirip diyorlar ki; 'İşte Cumhurbaşkanlığına layık gördün şimdi karşılarına aday mı çıkaracaksın?' Cumhurbaşkanlığına elbette burada bulunan herkes de layıktır. Her Türk vatandaşı şartları tutuyorsa Cumhurbaşkanlığına layıktır. O başka bir şey ben 2 arkadaşımıza milletin sesini getirdim. O arkadaşlarımız bu sese hayır dediler. Sayın Genel Başkanlarını Cumhurbaşkanı seçtirmek üzere gayret ettiler. İtirazım yok." dedi.