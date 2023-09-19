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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşüyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşüyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşüyor.

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