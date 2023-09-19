Ankara Halk Ekmek'te bakteri skandalı! Mansur Yavaş'tan "çıt" yok! İşte yeni belgeler

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda "bakterili" ekmek skandalını ortaya çıkartan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan TV100'ün canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özcan öncelikle "bakterili" ekmek ile ilgili alınan raporlara açıklık getirdi. Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın skandalı kapatmak için panik halinde olduğunu ve Halk Ekmek Fabrikası tarafından açıklanan raporda ekmeklerin temiz olduğunun ifade edildiğini hatırlattı. Prosedüre göre analiz için 5 ekmeğin laboratuvara gönderilmesi gerekirken 3 numune ekmeğin gönderilerek sonuç alındığına dikkat çeken Özcan, "Olayların başlama tarihi 10'undan 11'inden beri devam ediyor. Ben 13'ünde canlı yayında konuyu gündeme getirdim. Olayların başlama tarihi 10'undan 11'inden beri devam ediyor. Ben 13'ünde canlı yayında konuyu gündeme getirdim. 15 Eylül'de saat 09.15'de bunlar numune alıyor. Bu hazırlanan rapor tamamen kendilerini temize almak için yapılmış bir rapordur." ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek tarafından hazırlatılan raporun tamamen kendilerini temize çıkarmak için alınmış bir rapor olduğunu dile getiren Özcan, "Bizim elimizdeki laboratuvar sonucunda ise sonuç referans değerinin 100 kat üzerinde çıkıyor. Normal değerin çok çok üstünde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylı bir kurum tarafından hazırlanmış bir rapordur. Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 Milyon çıkıyor. Bu çok vahim bir durum. " dedi.