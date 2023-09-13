CHP ile İYİ Parti arasında restleşme! 'Yerel' kaos başladı! Mansur Yavaş'tan Akşener'e aba altından sopa
CHP ile İYİ Parti arasında seçim hezimetinin ardından baş gösteren kaos günden güne katlanarak devam etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçede kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Karara ilişkin CHP yandaşı Öztürk’e konuşan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır." dedi. Seçimlere kadar köprünün altından çok su geçeceğini belirten Yavaş, "Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİM RESTİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.
"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"
Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.
'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını verdi.
YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA: KÖPRÜLERİN ALTINDAN O DÖNEMDE ÇOK SULAR GEÇER
2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olarak CHP listelerinden aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karara ilişkin açıklama yaptı.
CHP fondaşı Sözcü TV'deki Saygı Öztürk'e konuşan Yavaş, "Hayırlı olsun haklarıdır her siyasi partinin ayrı isimlerle katılması haklarıdır." dedi.
Seçimlere kadar köprünün altından çok su geçeceğini belirten CHP'nin yeni dönemde de Ankara adayı olan Yavaş, "Kararlar değişir mi değişmez mi o dönemde göreceğiz. Biz de seçime katılacağız ve ben halkımın sağduyusuna, kararına inanıyorum." diye konuştu.
AKŞENER İSTANBUL VE ANKARA MESAJI VERMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul ve Ankara'nın büyük ihtimalle Altılı Masa'nın eski ortağınızın partisi tarafından kaybedileceğini göze alıyor musunuz?" sorusuna, "Hepsini alıyoruz. Belki bizimki seçilir. Öyle adaylar çıkaracağız ki" yanıtını vermişti.
TANJU ÖZCAN "MANSUR YAVAŞ, AKŞENER'E 'SİYASİ KAZIK' ATTI" DEMİŞTİ
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalktığı süreçte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la anlaştığını ancak Yavaş'ın daha sonra bu kararından vazgeçtiğini öne sürmüştü. Özcan, "Meral Akşener'in 3 Mart'ta yediği bir siyasi kazık var. Mansur Yavaş'ın oyununa geldi." açıklamasında bulunmuştu.
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