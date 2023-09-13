CHP ile İYİ Parti arasında restleşme! ’Yerel’ kaos başladı! Mansur Yavaş’tan Akşener’e aba altından sopa

'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını verdi.