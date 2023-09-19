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Twitter (X) ücretli mi olacak, ne zaman 2023? Twitter ücreti ne kadar olacak, kimler ödeyecek? Elon Musk son dakika açıklaması!

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Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Twitter X ücretli mi olacak, ne zaman 2023? Twitter ücreti ne kadar olacak, kimler ödeyecek? Elon Musk son dakika açıklaması!

"X ücretli mi olacak 2023?" sorusunun cevabı milyonlarca kullanıcı tarafından sorgulanmaya başladı. Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra adını ''X'' olarak değiştiren Elon Musk, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, Twitter hakkında son dakika haberleri...

"Twitter ücretli mi olacak, ne zaman 2023?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra adını ''X'' olarak değiştiren Elon Musk, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, Twitter hakkında son dakika haberleri...

TWITTER (X) ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X ile ilgili son açıklama gündeme oturdu.

Elon Musk, X'teki (Twitter) tüm kullanıcılarının platforma erişim için ödeme yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

ELON MUSK AÇIKLADI!

BBC'nin haberine göre, Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade eden Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

FİYATLANDIRMA HAKKINDA

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.

Musk, görüşmede "antisemitizm" konusunu da ele aldı.

Musk, Başbakan Netanyahu ile görüşmesinde, X platformundaki "antisemitizm" içerikli paylaşımlara da değinerek, bunların hepsine karşı olduğunun altını çizdi.

Platformda, ifade özgürlüğü ve içerik denetimi arasındaki dengeyi tutturmanın zor olduğunu kabul eden Netanyahu da Musk'ı bu dengeyi doğru kurmaya çağırdı.

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