Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği DERMAN 8X8 yurt dışında görücüye çıktı! Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda yoğun ilgi gördü
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Zırhlı Lojistik Destek Aracı askeri kamyon DERMAN 8X8, ilk kez yurt dışında sergilendi. Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) sergilenen DERMAN 8X8 aracı yoğun ilgi gördü.
Türk Silahlı Kuvvetleri yerli ve milli serisine bir yenisine daha ekledi. Zırhlı Lojistik Destek Aracı DERMAN 8X8 ile Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda yoğun ilgiyle karşılandı. Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Askeri Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Özcan, bu tarz fuarların bazen şirketlerin tarihinde dönüm noktası olabildiğini söyledi. Özcan, DSEI ile DERMAN'ı ilk kez yurt dışında sergilediklerini bildirdi. 7 adedi teslim edilen DROPS Projesi dahilinde 70 DERMAN 8X8 aracı TSK'ya teslim edilecek. Teslimat tarihi ise, 2024'ün ilk çeyreği olarak belirtildi.
"TSK ENVANTERİNDEN SONRA ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMAYI HEDEFLİYORUZ"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile DERMAN'a yönelik 8X8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi'ni imzaladıklarını anımsatan Özcan, 70 araçlık projenin ilk 7 aracının teslimatını yaptıklarını ifade etti.
Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeyi ardından da uluslararası pazarlara açılmayı hedeflediklerini vurgulayan Özcan, "Bunu başarmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Türk ordusu NATO'nun önemli güçlerinden biri. Dolayısıyla dışarıya açıldığınız zaman en büyük referanslarımızdan biri Silahlı Kuvvetlere teslim etmiş olduğunuz araçlar oluyor." dedi.
Uzun zamandan beri savunma sanayisinde yer aldıklarına değinen Özcan, şunları kaydetti:
"2017 yılından itibaren özellikle lojistik destek araçları segmentinde kendimizi konumlandırmaya başladık. Arazi kabiliyeti yüksek, ağır yük taşıyabilecek, mümkünse ortak platformla birden fazla destek aracına hizmet sunabilecek bir araç tasarımı geliştirmek istedik. DERMAN bu geliştirme sürecinin bir meyvesiydi. Akabinde zırhlı akaryakıt tankeri (AKTAN) tarafında da yine Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladık. Bu fuarla beraber yeni bir yolculuğa başlamış oluyoruz. DERMAN aracının altyapısı, özellikle entegre lojistik destek tarafında son kullanıcının kesintisiz ve tam destek alabilmesi, yaygın yedek parça kullanım alt yapısına sahip olması onu yurt dışı pazarlarda daha da güçlü konuma getiriyor."
İngiltere'den 1 ay sonra Almanya'da olacakları bilgisini veren Özcan, Almanya'da Daimler'in organize ettiği etkinlikte bir OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) olarak geliştirdikleri araçları son kullanıcının beğenisine sunacaklarını, arazi test faaliyetleri yürütüleceğini söyledi.
2024 yılının ilk çeyreğinde 70 araçlık DROPS Projesinin tüm araçlarını sevk etmeyi öngördüklerini bildiren Özcan, daha sonra da zırhlı AKTAN Projesi'nin ilk prototiplerini üretmenin en büyük amaçlarından biri olacağını belirtti.
DERMAN 8X8'İN İHRACAT ROTASI
İhracat konusunda izleyecekleri stratejiye ilişkin de bilgiler veren Zafer Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İhracat tarafında özellikle kendimizi Doğu Avrupa pazarında konumlandırdık. Son dönemlerde çevre ülkelerde yaşanan birtakım çelişkili durumlar dolayısıyla da bu tarz araçlara olan teveccüh oldukça arttı. İngiltere Fuarı'nı organize etmemizin sebeplerinden biri de buydu. Bu fuara doğrudan KOLUMAN olarak katılmadık. Mercedes Benz Trucks İngiltere davetiyle onların standında yer alıyoruz. Mercedes altyapısından yararlanmak istiyoruz. Roketsan ile DERMAN üzerinde yürüttüğümüz muhtelif prototip faaliyetlerimiz de bulunmakta. Özellikle projelerimizden birinde 50 ton üzerinde taşıma kapasitesine sahip bir araç geliştirdik. Yakın zamanda onun da teslimatını gerçekleştireceğiz."
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