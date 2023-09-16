Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği DERMAN 8X8 yurt dışında görücüye çıktı! Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda yoğun ilgi gördü

Uzun zamandan beri savunma sanayisinde yer aldıklarına değinen Özcan, şunları kaydetti:

"2017 yılından itibaren özellikle lojistik destek araçları segmentinde kendimizi konumlandırmaya başladık. Arazi kabiliyeti yüksek, ağır yük taşıyabilecek, mümkünse ortak platformla birden fazla destek aracına hizmet sunabilecek bir araç tasarımı geliştirmek istedik. DERMAN bu geliştirme sürecinin bir meyvesiydi. Akabinde zırhlı akaryakıt tankeri (AKTAN) tarafında da yine Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzaladık. Bu fuarla beraber yeni bir yolculuğa başlamış oluyoruz. DERMAN aracının altyapısı, özellikle entegre lojistik destek tarafında son kullanıcının kesintisiz ve tam destek alabilmesi, yaygın yedek parça kullanım alt yapısına sahip olması onu yurt dışı pazarlarda daha da güçlü konuma getiriyor."

İngiltere'den 1 ay sonra Almanya'da olacakları bilgisini veren Özcan, Almanya'da Daimler'in organize ettiği etkinlikte bir OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) olarak geliştirdikleri araçları son kullanıcının beğenisine sunacaklarını, arazi test faaliyetleri yürütüleceğini söyledi.

2024 yılının ilk çeyreğinde 70 araçlık DROPS Projesinin tüm araçlarını sevk etmeyi öngördüklerini bildiren Özcan, daha sonra da zırhlı AKTAN Projesi'nin ilk prototiplerini üretmenin en büyük amaçlarından biri olacağını belirtti.