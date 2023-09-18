CHP’li Tunç Soyer’den LGBT sapkınlığına destek itirafı! AK Partili Hamza Dağ’dan sert tepki: Sizden beklenen İzmir’e hizmettir

Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir.

İzmir'de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor.



Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir.@tuncsoyer pic.twitter.com/WJcF2izLRz — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) September 17, 2023