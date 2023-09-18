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CHP’li Tunç Soyer’den LGBT sapkınlığına destek itirafı! AK Partili Hamza Dağ’dan sert tepki: Sizden beklenen İzmir'e hizmettir

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Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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CHP’li Tunç Soyer’den LGBT sapkınlığına destek itirafı! AK Partili Hamza Dağ’dan sert tepki: Sizden beklenen İzmir’e hizmettir

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in, LGBT üyesi bir şahısla yaptığı görüşmede, skandal açıklamalara yer verdi. Soyer’in LGBT üyelerine yönelik sağladıkları desteği anlattığı videoya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. “Sizden beklenen İzmir’e hizmettir” diyen Dağ, “Sizin işinizi emperyalizmin aracı olmak değil” dedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer LGBT'ye yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor. Soyer, LGBT üyesi bir kişi ile yaptığı görüntülü konuşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak LGBT'lilere yönelik hizmetlerinden bahsetti.

SKANDAL İTİRAF!

Tunç Soyer, İzmir BB çatısı altında LGBT üyeleri için bir daire başkanlığı kurulduğunu itiraf etti.

"SİZİN İŞİNİZ EMPERYALİZM'İN APARATI SOSYAL TERÖRİZME DESTEK DEĞİL"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir BB Başkanı Tunç Soyer'in LGBT üyelerine yönelik desteğine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Hamza Dağ, "Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir." dedi.

Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir.

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