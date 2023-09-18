CHP’li Tunç Soyer’den LGBT sapkınlığına destek itirafı! AK Partili Hamza Dağ’dan sert tepki: Sizden beklenen İzmir'e hizmettir
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Tunç Soyer’in, LGBT üyesi bir şahısla yaptığı görüşmede, skandal açıklamalara yer verdi. Soyer’in LGBT üyelerine yönelik sağladıkları desteği anlattığı videoya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. “Sizden beklenen İzmir’e hizmettir” diyen Dağ, “Sizin işinizi emperyalizmin aracı olmak değil” dedi.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer LGBT'ye yönelik desteğini sürdürmeye devam ediyor. Soyer, LGBT üyesi bir kişi ile yaptığı görüntülü konuşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak LGBT'lilere yönelik hizmetlerinden bahsetti.
SKANDAL İTİRAF!
Tunç Soyer, İzmir BB çatısı altında LGBT üyeleri için bir daire başkanlığı kurulduğunu itiraf etti.
"SİZİN İŞİNİZ EMPERYALİZM'İN APARATI SOSYAL TERÖRİZME DESTEK DEĞİL"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir BB Başkanı Tunç Soyer'in LGBT üyelerine yönelik desteğine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
Hamza Dağ, "Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir." dedi.
Hamza Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İzmir'de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor. Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir.
İzmir'de kronik problemler almış başını gidiyor. Şehrin başındaki kişi bu sorunlara odaklanmak yerine sürekli LGBT dayatmasını bu şehrin gündemine sokmaya çalışıyor.— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) September 17, 2023
Sizden beklenilen emperyalizmin yeni aparatı sosyal terörizme destek değil, İzmir'e hizmettir.@tuncsoyer pic.twitter.com/WJcF2izLRz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'dan Ankara'ya giden bir 450 km'lik yolun, ilk gün 200 km'sini gider ve her gün bir önceki günün yarısı kadar yol giderse Ankara'ya ne zaman ulaşır?
- İşlenmemiş Gıda diyeti nedir, sağlıklı mı? Çiğ et yenir mi, zararları neler?
- Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha küçüktür?
- Yalı Çapkını yeni sezon tekrar canlı izle | 17 Eylül Pazar Yalı Çapkını 37. Bölüm kesintisiz, FULL HD, 4K, şifresiz, anlık izleme ekranı...
- Zeytinburnu su kesintisi son dakika | 17 Eylül Pazar İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman gelecek, arıza mı var, sular neden yok?
- YKS ek tercih ödemesi nasıl yapılır? Üniversite 2. ek tercihler bitti mi, ne zaman son? Başvuru işlemleri detaylı anlatım...
- Asgari ücretliye %65 zam + 14.036 TL maaş! 2024'te 5 zümrüt formül belli oldu! Net-Brüt evli çocuklu bekar artış hesabı yapıldı!
- Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var?
- 60 dakikada kan şekerini düşürüyor! Biri %60,6 diğeri %51 oranında etkili! İşte kanıtlanmış şifa reçetesi...
- SED yardım ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? SED yardım ödemeleri ayın kaçında yatar?
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı sonucu | 17 Eylül FB-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
- TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?