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Ahıska Türkleri Türkevi'nde! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Ahıska Türkleri Türkevi’nde! Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar...

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabul etti. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor." dedi.

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