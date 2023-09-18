Başkan Erdoğan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York şehrinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İslam düşmanlığı ile mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Irkçılığa karşı saflarımızı sıkı tutmalıyız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Türk-ABD ilişkilerini zehirleyen bazı çıkar grupları var" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde kritik açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİ ZEHİRLEMEK İSTEYEN BAZI ÇIKAR GRUPLARI VAR"
Sizler burada bir yandan kimliğinizi muhafaza ederken, diğer yandan kültürümüzü Amerikalılara tanıtarak beşeri köprüler kuruyorsunuz. Zafere giden yol birlikten, beraberlikten, vahdetten geçer, Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek isteyen bazı çıkar grupları var. Bunlara set çekeceğiz.
"İSLAM DÜŞMANLIĞI KARŞISINDA SAFLARIMIZI SIK TUTMALIYIZ"
Hayat boşluk kabul etmez. Sizin olmadığınız her yerde başkası vardır, ülkemize düşman olanlar sizin boş bıraktığınız yerleri dolduracaktır. Buna izin veremeyiz. Özellikle İslam düşmanlığı karşısında saflarımızı sık tutmalıyız. Türk-Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan hiçbir saldırı mazur görülemez. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının önü alınmazsa daha da azgınlaşacaktır.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Başkan Erdoğan: Tutumumuz net, diplomatik başarılara imza attık. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz inancıyla gayretlerimizi devam ettiriyoruz
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