Başkan Erdoğan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde konuştu

"İSLAM DÜŞMANLIĞI KARŞISINDA SAFLARIMIZI SIK TUTMALIYIZ"



Hayat boşluk kabul etmez. Sizin olmadığınız her yerde başkası vardır, ülkemize düşman olanlar sizin boş bıraktığınız yerleri dolduracaktır. Buna izin veremeyiz. Özellikle İslam düşmanlığı karşısında saflarımızı sık tutmalıyız. Türk-Amerikan toplumu da yükselen ırkçı dalgadan olumsuz etkileniyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan hiçbir saldırı mazur görülemez. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır. İslam düşmanlığının önü alınmazsa daha da azgınlaşacaktır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Başkan Erdoğan: Tutumumuz net, diplomatik başarılara imza attık. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz inancıyla gayretlerimizi devam ettiriyoruz