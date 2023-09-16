Kemal Kılıçdaroğlu’dan bir skandal daha: Terörist övücü Merdan Yanardağ’a selam gönderdi! “Ellerindeki meşale ile…”

Teröristbaşı için "Hafife alınacak biri değil" diyen Yanardağ, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadesini kullanmıştı.