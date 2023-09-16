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Kemal Kılıçdaroğlu’dan bir skandal daha: Terörist övücü Merdan Yanardağ’a selam gönderdi! “Ellerindeki meşale ile…”

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’dan bir skandal daha: Terörist övücü Merdan Yanardağ’a selam gönderdi! “Ellerindeki meşale ile…”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda terörist sevicilerin yanında olduğunu bir kez daha ispatladı. Daha önce teröristbaşı Öcalan’a övgüler yağdırarak serbest bırakılması çağrısında bulunan sözde gazeteci Merdan Yanardağ’a Kılıçdaroğlu selam gönderdi. CHP lideri konuşmasında “aydın” olarak nitelendirdiği terörist övücü için skandal sözlere imza attı.

CHP'nin fonladığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırmış serbest kalması gerektiğini vurgulamıştı.

Teröristbaşı için "Hafife alınacak biri değil" diyen Yanardağ, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadesini kullanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözlerinin ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SUÇLUYA SELAM!

CHP'nin fonladığı yandaş Tele 1'in düzenlediği programda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, bebek katili Abdullah Öcalan hayranı Merdan Yanardağ'a övgü dolu sözlerle desteğini sürdürdü. Yanardağ'a "aydın" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu skandal sözlere yer verdi:


"Bu ülkenin aydınları, karanlığa karşı mücadele ederlerse her türlü karanlığı yener ve ellerindeki meşale ile toplumu, zihinlerimizi aydınlatır. Aydınların böyle bir sorumluluğu var.


Bu aydınlardan birisi de Merdan Yanardağ'dır. Dolayısıyla, Merdan Yanardağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum."

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