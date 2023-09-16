Mustafa Sarıgül’den tam gaz Kılıçdaroğlu savunması: CHP’nin hiç olmadığı kadar ona ihtiyacı var

"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Sarıgül yaptığı açıklamada "Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen bir genel başkandır. Liyakate önem veren bir genel başkandır." ifadelerini kullanarak CHP'nin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu belirtti.