Mustafa Sarıgül'den tam gaz Kılıçdaroğlu savunması: CHP'nin hiç olmadığı kadar ona ihtiyacı var
CHP'de Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek Genel Başkanlık adaylığını açıklaması Bay Kemal destekçilerini harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimet sonrası bile Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada CHP'nin hiç olmadığı kadar Kılıçdaroğlu'na ihtiyaç duyduğunu söyledi. İşte detaylar...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra istifa etmemesi büyük tepki toplarken Özgür Özel dün yaptığı açıklamalarla Bay Kemal'in koltuğuna resmen talip oldu.
SORUMLULUK ÜSTLENMEDİ
Yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlenmediğini belirten Özel "Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi." ifadelerini kullandı.
İSTİFAYA YANAŞMADI
39 vekilin farklı partilere verilmesinin unutulmaz bir hasar bıraktığını söyleyen Özel, Grup Başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini de vurguladı.
SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU SAVUNMASI
Özel'in yaptığı bu çıkış Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin tepkisiyle karşılanırken, CHP'li Mustafa Sarıgül de Kılıçdaroğlu'nun rakibi Özgür Özel'i eleştirdi.
"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"
Sarıgül yaptığı açıklamada "Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen bir genel başkandır. Liyakate önem veren bir genel başkandır." ifadelerini kullanarak CHP'nin Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu belirtti.
HERKES KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENME DERDİNDE"
Sarıgül daha önce de Kılıçdaroğlu'nu sıkı bir şekilde savunmuş ve adeta toz kondurmamıştı. Sarıgül yaptığı açıklamada "Herkes sorumluluklarını ve hatalarını unutmuş, ellerini yıkayıp, kenara çekilmek, Kılıçdaroğlu'na yüklenmek derdinde." ifadelerini kullanmıştı.
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