İstanbul’da Kapalıçarşı’nın çatı kısmında yangın

İtfaiye ekipleri olay yerinde soğuma çalışması başlattı.

Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğünden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül yangına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.





