İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın
İstanbul'un tarihi alışveriş mekanı Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Anında yangına müdahale eden ekiplerin büyük çabası ile alevler kontrol altına alındı.
Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İtfaiye ekipleri olay yerinde soğuma çalışması başlattı.
Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğünden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
VALİDEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Davut Gül yangına ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
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