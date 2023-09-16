Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç’tan ABD Dışişleri Bakanlığına sert tepki: Kabul edilemez bir iftiradır

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yaptığı güncellemeyle çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'ye de yer vermesine ilişkin, Türkiye'nin uluslararası düzenlemelere taraf olarak bunları itinayla uyguladığını belirterek, çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddeden bir yazılı açıklama yayımlamıştı.