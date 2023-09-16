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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD Dışişleri Bakanlığına sert tepki: Kabul edilemez bir iftiradır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2023
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç’tan ABD Dışişleri Bakanlığına sert tepki: Kabul edilemez bir iftiradır

Çocuk Asker Kullanımının Engellenmesi Yasası çerçevesinde çocuk asker kullanan ülkelerin arasında Türkiye’nin de adını geçiren ABD Dışişleri Bakanlığına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’tan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Kılıç, “kabul edilemez bir iftiradır.” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yaptığı güncellemeyle çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'ye de yer vermesine ilişkin, Türkiye'nin uluslararası düzenlemelere taraf olarak bunları itinayla uyguladığını belirterek, çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddeden bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da bu asılsız iddialara sert yanıt verdi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR İFTİRADIR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesinde göstermesi kabul edilemez bir iftiradır. Türkiye, BM bünyesinde alınan kararlar ve çocuk hakları konusundaki uluslararası düzenlemeleri yerine getirmektedir."

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