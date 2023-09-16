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Dışişleri Bakanlığından ABD'ye sert tepki: Esefle kınıyoruz! Gerekli cevap verilecektir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Dışişleri Bakanlığından ABD’ye sert tepki: Esefle kınıyoruz! Gerekli cevap verilecektir

Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin adının geçmesine yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Atfedilen iddiaları reddediyoruz" denildi.

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