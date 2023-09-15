ABD'den yıllar sonra gelen itiraf: Savaşı kaybettik...
ABD'den 2021 yılında Afganistan'dan çekilmelerine ilişkin itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD’nin Afganistan geri çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "pek çok pişmanlık duyduğunu" ifade ederek, “Savaş kaybedildi” dedi.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı.
Programda, ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Milley, ABD'nin 20 yıl sonra 2021'de Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili "pek çok pişmanlık duyduğunu" belirterek, "İstediğim gibi bitmedi. Hiçbirimizin istediği gibi bitmedi. Düşman başkentinizi işgal ettiğinde bu stratejik bir gerilemedir, stratejik başarısızlıktır. Ben de kamuoyu önünde buna tanıklık ettim. Ve bunu stratejik bir başarı olarak tanımlamanın hiçbir yolu yok." dedi.
"SAVAŞ KAYBEDİLDİ"
Afganistan'daki savaşın kaybedildiğini açıklayan Milley, "Daha geniş anlamda savaş kaybedildi. Taliban ve müttefikleriyle 20 yıldan fazla bir süredir savaşıyorduk. Onlar, burada değinmeye vaktimin olmadığı birçok nedenden dolayı o başkentte galip geldiler. Elbette çoğumuz 11 Eylül'den bu yana pek çok pişmanlık yaşadık." dedi.
"BUNLARIN HEPSİ ZAMANI GELİNCE ORTAYA ÇIKACAK"
Milley, "Savaşlar son 10 günde veya 10 ayda kaybedilmez. Tipik olarak bunlar, uzun yıllar boyunca gerçekleşen birçok dönüş ve değişimin kümülatif etkisidir. Ve bu savaşın, son tarihi yazıldığında aynı şekilde ortaya çıkacak. Alınan pek çok ders var. Sağa gitmeniz gerekirken pek çok sol var ve bunların hepsi zamanı gelince ortaya çıkacak. Ama pek çok pişmanlık var, kesinlikle, yüzde yüz. Kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır." dedi.
"ABD'Yİ 20 YIL ÜST ÜSTE AFGANİSTAN'DAN GELECEK SALDIRILARA KARŞI KORUDUK"
Afganistan'da görev yapan askerlere seslenen Milley, "Orada üniforma giyen herkesin başını dik tutmasını istiyorum, çünkü onlar uluslarının istediğini yaptılar. ABD'yi 20 yıl üst üste Afganistan'dan gelecek saldırılara karşı koruduk ve Afgan halkına daha iyi bir yaşam için umut verdik." dedi.
"BAZI KARARLARIN BİRAZ DAHA ERKEN ALINABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Geri çekilmeye ilişkin açıklamasını sürdüren Milley, tahliyeyi "inanılmaz bir lojistik başarı" olarak nitelendirerek, 124 bin kişinin tahliye edildiğini hatırlattı.
ABD ordusunun Afganistan'dan tahliyeleri erken başlatması gerektiği konusunda hata ve pişmanlıklara katılıp katılmadığı yönündeki soruya cevap veren Milley, "Evet, buna katılıyorum. Geriye dönüp baktığınızda, büyükelçiliğin ve Dışişleri Bakanlığı'nın taşınmasıyla ilgili bazı kararların biraz daha erken alınabileceğini düşünüyorum" dedi.
Öte yandan Taliban, 15 Ağustos 2021 Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek yönetimi yeniden ele geçirmişti. ABD ordusu ise 20 yılın ardından müttefikleri ile birlikte Afganistan'ı terk etmişti.
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