ABD’den yıllar sonra gelen itiraf: Savaşı kaybettik...

"BUNLARIN HEPSİ ZAMANI GELİNCE ORTAYA ÇIKACAK"

Milley, "Savaşlar son 10 günde veya 10 ayda kaybedilmez. Tipik olarak bunlar, uzun yıllar boyunca gerçekleşen birçok dönüş ve değişimin kümülatif etkisidir. Ve bu savaşın, son tarihi yazıldığında aynı şekilde ortaya çıkacak. Alınan pek çok ders var. Sağa gitmeniz gerekirken pek çok sol var ve bunların hepsi zamanı gelince ortaya çıkacak. Ama pek çok pişmanlık var, kesinlikle, yüzde yüz. Kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır." dedi.