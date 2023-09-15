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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye 2026'da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye 2026’da gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil. (Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak." dedi.

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