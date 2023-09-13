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Maden ocağındaki göçük saat kaçta meydana geldi? Zonguldak'taki Maden ocağında son durum ne? Vali göçük altında kalanların sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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Maden ocağındaki göçük saat kaçta meydana geldi? Zonguldak’taki Maden ocağında son durum ne? Vali göçük altında kalanların sayısını açıkladı

Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi. 250 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen kurtarma faliyetlerinde 1'i ağır yaralı 3 kişiye ulaşıldığı açıklandı. Madendeki diğer işçiler için ise hayati tehlike bulunmuyor. Bir kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor.

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