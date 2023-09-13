Deyrizor'da PKK/YPG kaçıyor! Arap aşiretleri ayaklandı terör örgütü köyleri teslim etmeye başladı
Son dakika haberi | Arap aşiretlerinin Deyrizor'u terör örgütü PKK/YPG'den temizlemek için başlattığı operasyonların ardından ABD devreye girdi. Arap aşiretleri ile ABD arasında yapılan görüşmeler sonrası terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da işgalinde tuttuğu bazı köyleri Arap aşiretlerine teslim etmeye başladı.
Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinde Arap aşiretlerinin ABD ile görüşmesi sonrası terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki bazı köylerden çekildi.
Irak sınırına hakim Deyrizor ili, baskı altındaki Arap aşiretlerinin 27 Ağustos'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonların ardından yeni gelişmelere sahne oluyor.
Yaklaşık 2 hafta süren operasyonlarda Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 33 köyü terörden arındıran Arap aşiretleri, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturdu.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmeler sonrası, terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da işgalinde tuttuğu bazı köyleri Arap aşiretlerine teslim etmeye başladı.
Kaynaklar, Arapların isteği doğrultusunda, Deyrizor kırsalında Arap aşiretlerinden oluşan yeni bir askeri meclisin kurulması için de çalışmaların başladığını aktardı.
Yeni kurulması planlanan askeri meclis, Arap aşiretlerinin bulunduğu bölgelerde asayişi sağlayacak ve bölgede idari hizmetleri yürütecek.
Öte yandan, Deyrizor'daki PKK/YPG unsurları da ilin doğusunda Hecin merkezinde sözde bir karargah ve Ömer petrol sahasında ABD unsurlarının yanında varlığını sürdürecek.
DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ
Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor.
Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.
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