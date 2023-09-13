Deyrizor’da PKK/YPG kaçıyor! Arap aşiretleri ayaklandı terör örgütü köyleri teslim etmeye başladı

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü ABD yaptırımlarına rağmen kaçakçılar aracılığıyla Şam yönetimine satarak gelir sağlayan örgüt bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmet ve yardımlardan mahrum kalıyor.