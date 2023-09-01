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PKK tabanvay! Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da PKK/YPG köşeye sıkıştı: Teröristler çatılardan atlayarak kaçıyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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PKK tabanvay! Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da PKK/YPG köşeye sıkıştı: Teröristler çatılardan atlayarak kaçıyorlar

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilini işgal altında tutan PKK/YPG'ye karşı Arap aşiretleri ayaklandı. Bölgede şiddetli çatışmalar patlak verirken; örgüt ağır kayıplar verdi. Onlarca terörist aşiret güçleri tarafından yakalandı. Devam eden çatışmalarda PKK'nın askeri araçlarına el koyuldu. Köşeye sıkışan teröristler çatılardan atlayarak kaçmaya çalıştılar.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda, örgüt ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar, bölgedeki diğer Arap aşiretlerin katılımıyla büyüyor.

ÇATIŞMALAR PATLAK VERDİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG ile güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclis grubu arasında uzun süredir yaşanan gerilimin ardından teröristlerin, sözde grup komutanı Ahmed el-Habil'i alıkoyması üzerine, 27 Ağustos'ta terör örgütüyle Araplar arasında çatışmalar patlak verdi.

Terör örgütüne karşı çatışmaların başını çeken, bölgenin en büyük aşiretlerinden olan el-Akidat'a, Beggara, Buşaban, Tay, Bukeyyir ve el-Cubur aşiretleri de destek verdi.

PKK/YPG'YE KARŞI HAREKETE GEÇTİLER

Aşiretlerin varlık gösterdiği Deyrizor'un güneydoğu ve doğu kırsalındaki Suveydan, Curzi, Ebu Hardob, Bahra, Şife, Şennan, Havayic, Ziban, Şuheyl, İzbe ile Tayyane köylerinde halk, PKK/YPG'ye karşı harekete geçti.

KÖŞEYE SIKIŞAN TERÖRİSTLER ONLARCA SİVİLİ ALIKOYDU

PKK/YPG'li teröristler ise İzbe köyünden çıkarılırken onlarca sivili alıkoyarak köydeki evleri ve dükkanları yağmaladı.

Akidat aşireti lideri İbrahim el-Hafıl, sosyal medyada paylaşılan ses kaydında, bölgedeki tüm Arap aşiretlerine PKK/YPG'ye karşı mücadele çağrısı yaparken örgütün alıkoyduğu sivillerin serbest bırakmasını istedi.

Hafıl, bölgedeki Arap aşiretlerini temsil edecek ve PKK/YPG güdümünde olmayan bir askeri meclisin kurulmasını ve bu yapının doğrudan muhatabının ABD olmasını talep etti.
Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Bu köylerde çıkan çatışmalarda örgüt saflarından ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken onlarca terörist yakalandı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken bölgede çatışmalar aralıksız sürüyor.

TERÖRİSTLERİ ESİR ALIP ARAÇLARINA AEL KOYDULAR

PKK/YPG'ye karşı operasyon başlatan Arap aşiretleri, Deyrizor'da PKK/YPG'ye ait askeri bir araca el koydu. Aşiret güçleri araçta bulunan teröristleri de esir aldı.

ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR

Bölgeden gelen bir başka görüntüde ise aşiret baskınından kaçan PKK'lı teröristlerin çatılardan atladığı görülüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı: Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz.

Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye'nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.

Bu amaç ve niyetini DEAŞ'la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz.

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