PKK tabanvay! Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da PKK/YPG köşeye sıkıştı: Teröristler çatılardan atlayarak kaçıyorlar

KÖŞEYE SIKIŞAN TERÖRİSTLER ONLARCA SİVİLİ ALIKOYDU

PKK/YPG'li teröristler ise İzbe köyünden çıkarılırken onlarca sivili alıkoyarak köydeki evleri ve dükkanları yağmaladı.

Akidat aşireti lideri İbrahim el-Hafıl, sosyal medyada paylaşılan ses kaydında, bölgedeki tüm Arap aşiretlerine PKK/YPG'ye karşı mücadele çağrısı yaparken örgütün alıkoyduğu sivillerin serbest bırakmasını istedi.

Hafıl, bölgedeki Arap aşiretlerini temsil edecek ve PKK/YPG güdümünde olmayan bir askeri meclisin kurulmasını ve bu yapının doğrudan muhatabının ABD olmasını talep etti.

Arap aşiretleri, söz konusu köylerde PKK/YPG'nin sözde karargahlarını hedef alarak terör örgütü üyelerini bölgeden çıkardı.

Bu köylerde çıkan çatışmalarda örgüt saflarından ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken onlarca terörist yakalandı.