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İYİ Parti pazarlıkta el yükseltmeye devam ediyor! Yerel seçimde 81 il kararı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da üstü çizildi

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Giriş Tarihi: 13.09.2023 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
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İYİ Parti pazarlıkta el yükseltmeye devam ediyor! Yerel seçimde 81 il kararı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da üstü çizildi

Son dakika haberine göre İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, YİK toplantısı ardından düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceğini duyurdu.

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