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Suriye'den skandal fotoğraflar! Deyrizor'un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, 10'uncu gününe girdi. ABD'nin arabulucuğa soyunduğu çatışmalar dinmedi, Suriye resmi medyası teröristleri 'ayrılıkçı militanlar' olarak tanımlarken, AFP'nin servis ettiği karelerde dikkat çeken detaylar yer aldı.

Giriş Tarihi: 05.09.2023 14:42 Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 15:06
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Suriye’den skandal fotoğraflar! Deyrizor’un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında sürüyor.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, son 24 saatte Deyrizor'un doğu kırsalında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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Suriye’den skandal fotoğraflar! Deyrizor’un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma

Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, gece saatlerinde Şehil ve Ziyben köylerini tekrar işgal etmek için saldırı başlattı. Arap aşiretlerinin geçen hafta terörden temizlediği köylerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarılmıştı.

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Suriye’den skandal fotoğraflar! Deyrizor’un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma

HASEKE VE MÜNBİÇ'TE DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Haseke'deki çatışmalar, Rasulayn ilçesinin güneyinde bulunan Tel Tavil Tepesi ile Turgi köyleri ekseninde şiddetlenmiş durumda.

Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeleri sık sık hedef almak için kullandığı Münbiç hattı da Arap aşiretlerinin operasyonlarına sahne oluyor. Cerablus'un güneyindeki çatışmalar cephe hatlarında aralıklarla sürüyor.

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Suriye’den skandal fotoğraflar! Deyrizor’un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

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Suriye’den skandal fotoğraflar! Deyrizor’un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.