HaberlerGaleriSuriye'den skandal fotoğraflar! Deyrizor'un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma
Suriye'den skandal fotoğraflar! Deyrizor'un doğusundaki Şehil ve Ziyben köylerinde şiddetli çatışma
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, 10'uncu gününe girdi. ABD'nin arabulucuğa soyunduğu çatışmalar dinmedi, Suriye resmi medyası teröristleri 'ayrılıkçı militanlar' olarak tanımlarken, AFP'nin servis ettiği karelerde dikkat çeken detaylar yer aldı.
Giriş Tarihi: 05.09.2023 14:42Güncelleme Tarihi: 05.09.2023 15:06