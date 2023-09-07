Deyrizor’daki son durum! MSB kaynakları: Bu yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi

TERÖRLE MÜCADELE HAREKATI/FETÖ İLE MÜCADELE

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38.528 teröristi etkisiz hâle getiren kahraman ordumuzun; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda;

-Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hâle getirilmiş,

-01 Ocak'tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.185'e ulaşmıştır.

Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.