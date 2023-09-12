Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru jeopolitik açıdan incelendi: Türkiye olmadan bu proje yürümez

BAŞKAN ERDOĞAN: EN UYGUN HAT TÜRKİYE

Başkan Erdoğan, "Hindistan Başbakanı'nın gündeme getirdiği Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Tren Hattı, Çin'in Kuşak-Yol Projesi'ne karşı ABD destekli bir plan olarak değerlendirilebilir mi? Joe Biden da hemen destek verdi. Çin'i engellemeye yönelik yeni bir hamle midir?" sorusu üzerine "Ülkeler ticari yol ve güzergahlarla, etki alanlarını da geliştirme gayretindeler. Bunun da farkındayız. Ancak bizler 'yol medeniyettir' diyen bir şiarla konuya bakıyor ve tüm bu projelerin medeniyetin gelişmesine, insanların refahına, barışına hizmet etmesi temennisinde bulunuyoruz. Biz şunu diyoruz, Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda." yanıtını vermişti.