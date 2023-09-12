Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru jeopolitik açıdan incelendi: Türkiye olmadan bu proje yürümez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru projesini de değerlendirdi. Başkan Erdoğan projeye ilişkin “Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü” demişti. ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Jeopolitik açıdan içi boş bir proje Türkiye olmadan yürümez” ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak proje için G20 sonrası değerlendirmede bulunmuş Türkiye'siz olmaz ifadelerini kullanmıştı. Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru projesi jeopolitik açıdan değerlendirildi. ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Türkiye olmadan bu projenin içinin boş olduğunu söyledi.
"PROJENİN YAPISAL SORUNLARI VAR TÜRKİYE OLMADAN BU İŞ OLMAZ"
Türkiye olmadan bu projenin yürütülemeyeceğini belirten Prof. Uysal, projenin yapısal sorunları olduğunu ve Hindistan, Umman Körfezi, Arap Yarımadası, Akdeniz ve Avrupa olarak denizyolu-karayolu, denizyolu-karayolu şeklinde bu projenin başarılı olmayacağını söyledi.
Uysal gerekçelerini madde madde sıraladı:
Türkiye olmadan bu proje boş (East-Med ve İslam ordusu gibi).
Projenin ciddi yapısal sorunu var:
Hindistan'ın Çin gibi üretim kapasitesi yok.
Çin zaten aldı başını gitti ve çalışıyor.
Projenin finansmanı meselesi
Fiziki olarak imkansız gibi
Kara -> deniz -> kara -> deniz-> kara geçişi gerekiyor.
Yani:
Hindistan -> Umman Körfezi -> Arap Yarımadası -> Akdeniz -> Avrupa
#Türkiye olmadan bu proje boş (East-Med ve İslam ordusu gibi).— Prof. Ahmet Uysal أ.د. أحمد أويصال (@ProfAhmet_Uysal) September 12, 2023
🔸️Projenin ciddi yapısal sorunu var:
1️⃣ #Hindistan'ın #Çin gibi üretim kapasitesi yok.
2️⃣ Çin zaten aldı başını gitti ve çalışıyor.
3️⃣ Projenin finansmanı meselesi
4️⃣ Fiziki olarak imkansız gibi:
Kara -> deniz… https://t.co/9i6Cezwwuq pic.twitter.com/t4hBlui3O1
BAŞKAN ERDOĞAN: EN UYGUN HAT TÜRKİYE
Başkan Erdoğan, "Hindistan Başbakanı'nın gündeme getirdiği Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Tren Hattı, Çin'in Kuşak-Yol Projesi'ne karşı ABD destekli bir plan olarak değerlendirilebilir mi? Joe Biden da hemen destek verdi. Çin'i engellemeye yönelik yeni bir hamle midir?" sorusu üzerine "Ülkeler ticari yol ve güzergahlarla, etki alanlarını da geliştirme gayretindeler. Bunun da farkındayız. Ancak bizler 'yol medeniyettir' diyen bir şiarla konuya bakıyor ve tüm bu projelerin medeniyetin gelişmesine, insanların refahına, barışına hizmet etmesi temennisinde bulunuyoruz. Biz şunu diyoruz, Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda." yanıtını vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...
- Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...
- Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtlar ne zaman, nasıl başvurulur? 2024 Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? e-Devlet Hac işlemleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Tip1, Tip2, Tip3...