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Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru jeopolitik açıdan incelendi: Türkiye olmadan bu proje yürümez

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Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru jeopolitik açıdan incelendi: Türkiye olmadan bu proje yürümez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru projesini de değerlendirdi. Başkan Erdoğan projeye ilişkin “Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü” demişti. ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Jeopolitik açıdan içi boş bir proje Türkiye olmadan yürümez” ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ı Orta Doğu ve Avrupa'ya bağlayacak proje için G20 sonrası değerlendirmede bulunmuş Türkiye'siz olmaz ifadelerini kullanmıştı. Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru projesi jeopolitik açıdan değerlendirildi. ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Türkiye olmadan bu projenin içinin boş olduğunu söyledi.

"PROJENİN YAPISAL SORUNLARI VAR TÜRKİYE OLMADAN BU İŞ OLMAZ"

Türkiye olmadan bu projenin yürütülemeyeceğini belirten Prof. Uysal, projenin yapısal sorunları olduğunu ve Hindistan, Umman Körfezi, Arap Yarımadası, Akdeniz ve Avrupa olarak denizyolu-karayolu, denizyolu-karayolu şeklinde bu projenin başarılı olmayacağını söyledi.

Uysal gerekçelerini madde madde sıraladı:
Türkiye olmadan bu proje boş (East-Med ve İslam ordusu gibi).
Projenin ciddi yapısal sorunu var:
Hindistan'ın Çin gibi üretim kapasitesi yok.
Çin zaten aldı başını gitti ve çalışıyor.
Projenin finansmanı meselesi
Fiziki olarak imkansız gibi
Kara -> deniz -> kara -> deniz-> kara geçişi gerekiyor.
Yani:
Hindistan -> Umman Körfezi -> Arap Yarımadası -> Akdeniz -> Avrupa

BAŞKAN ERDOĞAN: EN UYGUN HAT TÜRKİYE

Başkan Erdoğan, "Hindistan Başbakanı'nın gündeme getirdiği Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Tren Hattı, Çin'in Kuşak-Yol Projesi'ne karşı ABD destekli bir plan olarak değerlendirilebilir mi? Joe Biden da hemen destek verdi. Çin'i engellemeye yönelik yeni bir hamle midir?" sorusu üzerine "Ülkeler ticari yol ve güzergahlarla, etki alanlarını da geliştirme gayretindeler. Bunun da farkındayız. Ancak bizler 'yol medeniyettir' diyen bir şiarla konuya bakıyor ve tüm bu projelerin medeniyetin gelişmesine, insanların refahına, barışına hizmet etmesi temennisinde bulunuyoruz. Biz şunu diyoruz, Türkiyesiz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda." yanıtını vermişti.

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