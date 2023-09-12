Korkunun ecele faydası yok! İmamoğlu "İstanbul'u kaybedeceğiz" tedirginliğinde! Meral Akşener'den görüşme için randevu isteyecek

EKREM İMAMOĞLU, MERAL AKŞENER'DEN RANDEVU İSTEDİ

Tüm bu yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayından bomba kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, "Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'den bir randevu isteyeceği ve İstanbul'a ilişkin bir sunum yapmak istediği bilgisine ulaştım" açıklamasında bulundu.

Yarkadaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'den bir randevu isteyeceği ve İstanbul'a ilişkin bir sunum yapmak istediği bilgisine ulaştım. Kapsamlı bir dosya hazırlatıyor Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'daki seçmen sosyolojisi, sayılar, nasıl kazanılır?, Hangi ilçelerde neler olur?' üzerine bir çalışma yaptırıyor.