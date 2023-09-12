Korkunun ecele faydası yok! İmamoğlu "İstanbul'u kaybedeceğiz" tedirginliğinde! Meral Akşener'den görüşme için randevu isteyecek
14 ve 28 Mayıs’taki seçim hezimetinin ardından başlayan ‘değişim’ savaşında Kemal Kılıçdaroğlu’na boyun eğerek, rotasını İstanbul’a çeviren Ekrem İmamoğlu, 4.5 senedir hizmetten bir haber bıraktığı İstanbul’u kaybedeceğim tedirginliğine kapıldı. Fondaş gazeteci İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan İmamoğlu’nun “"Her zaman ittifak şart, gerekirse yüz yüze görüşürüm" sözleriyle Meral Akşener'in kapısını çalacağının alt metnini hazırlanmıştı. Konu ile ilgili CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan bomba bir açıklama geldi. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde Meral Akşener’den bir randevu isteyeceğini ve sunum yapacağını açıkladı. Öte yandan Yarkadaş, İYİ Parti’nin İstanbul’da beklenen adaylarını açıklarken, Bolu için ise Tanju Özcan’ın isminin konuşulduğunu vurguladı. Ayrıca, Yalova’nın Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’ne bırakılacağını ifade etti.
Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoağn ve Cumhur İttifakı karşısında hezimete uğrayan CHP ve İYİ Parti, yerel seçimlere gider ayak at pazarlığı vitesini yükseltiyor.
Durum öyle bir boyut kazandı ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir gün 'iş birliği' söylemine sığınıp ittifaka açık kapı bırakıyor, bir başka gün de İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkaracağını ilan ediyor. İzmir için Ümit Özlale ismini telaffuz eden İYİ Parti lideri, Muharrem İnce ile ittifak fiskosları yapmaktan da geri durmuyor.
KILIÇDAROĞLU ALTTAN ALIYOR
İYİ Parti cephesinden gelen peşi sıra açıklamalar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine "Akşener'e cevap niteliğinde açıklama yapmayın. Nezaketi elden bırakmayın" talimatı verdi.
Öte yandan at pazarlığı geride bıraktığımız günlerde TBMM'de tescillendi. Akşener, yerden yere vurduğu Kılıçdaroğlu ile yan yana geldi. İkili gülümseyerek tokalaştı.
Ankara kulislerinde ise Akşener'in kapıyı tamamen kapatmadığı ciddi bir teklif gelirse ya da "CHP oturup konuşalım" derse değerlendireceği konuşuluyor.
Tam da bu noktada gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı havlu atıp, rotayı mecburen İstanbul'a kıran bir yandan da tavşan aday formülü ile 2028 için hazırlıklara başlayan Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.
Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, "Partiler üstü İstanbul ittifakı" söylemine sığınıp, 2019'a gönderme yaparak İYİ Parti ve HDPKK'ya göz kırpmıştı.
Akşener'in "İstanbul ve Ankara'da seçime ayrı gireceğiz. İstanbul'un kaybedilmesini göze alıyorum belki bizim aday seçilir" sözler sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
"GEREKİRSE YÜZ YÜZE KONUŞURUZ"
Fondaş İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, Akşener'in tutumuyla ilgili "Biraz zamana bırakıp analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'U KAYBEDECEĞİZ" TEDİRGİNLİĞİ
"İttifak olmazsa İstanbul'u kaybederiz" tedirginliğini açık eden İmamoğlu, "Bu anlamda "İttifak olmamalıdır" diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart" sözleriyle Meral Akşener'e çağrı yaptı.
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;
Bu anlamda "İttifak olmamalıdır" diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Bütün siyasi partiler için geçerli bu. Çünkü bazen yerel seçim-genel seçim duyguları farklı refleksler oluşturabiliyor. O manada ben elbetteki siyasi partilerin ittifaklarını önemsiyorum. Ama en az onun kadar, belki daha fazlası, toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakları da önemsiyorum.
MERAL AKŞENER'İN 'İP'İNE SARILDI
İttifaksız bir yerel seçimde, HDP ve İYİ Parti'nin desteği olmadan İstanbul'un kaybedileceğinin farkında olan Ekrem İmamoğlu, "Her zaman ittifak şart, gerekirse yüz yüze görüşürüm" sözleriyle Meral Akşener'in 'İP'ine sarılması dikkatlerden kaçmamıştı.
EKREM İMAMOĞLU, MERAL AKŞENER'DEN RANDEVU İSTEDİ
Tüm bu yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayından bomba kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, "Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'den bir randevu isteyeceği ve İstanbul'a ilişkin bir sunum yapmak istediği bilgisine ulaştım" açıklamasında bulundu.
Yarkadaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Önümüzdeki günlerde Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'den bir randevu isteyeceği ve İstanbul'a ilişkin bir sunum yapmak istediği bilgisine ulaştım. Kapsamlı bir dosya hazırlatıyor Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'daki seçmen sosyolojisi, sayılar, nasıl kazanılır?, Hangi ilçelerde neler olur?' üzerine bir çalışma yaptırıyor.
"ANKARA İÇİN ADNAN BEKER'İN İSMİ GEÇİYOR"
Ankara için Adnan Beker'in ismi geçiyor. Adnan Beker'in önümüzdeki günlerde bir ofis tutmak ve çalışmalarına başlamak istediği Ankara kulislerinde konuşuluyor. Adnan Beker, Kürşat Zorlu ve Koray Aydın'ın isimleri geçiyor. Koray Aydın'ın da bazı çevrelerce aday yapılmak istendiği biliniyor.
"İSTANBUL İÇİN KAVUNCU VE YILMAZ KONUŞULUYOR"
İstanbul'da iki isim konuşuluyor bunlardan biri Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ki Ekrem İmamoğlu'yla ilişkileri abi-kardeş ilişkisi gibidir.
Bir diğeri de İYİ Parti kulislerinde konuşulanlara göre bir dönem ittifak politikaları dolayısıyla Meral Akşener'i eleştiren Ekonomist Bilge Yılmaz.
"HATAY İÇİN GÖKHAN ZAN İSMİ ÜZERİNDE DURULUYOR"
Antalya'da iki adayın ismi konuşuluyor bunlardan birincisi MHP'nin eski milletvekili ama sonra İYİ Partili olan Nesrin Ünal ikincisi de Eski Genel Sekreter Uğur Poyraz konuşuluyor. Hatay için yine kamuoyunun yakından tanıdığı Gökhan Zan üzerinde duruluyor. Bir diğeri ise Şefik Çirkin.
"BOLU'DA TANJU ÖZCAN'IN İSMİ KONUŞULUYOR"
Bolu'da Tanju Özcan'ın ismi konuşuluyor İYİ Parti için. Tanju Özcan da geçen gün katıldığı bir televizyon programında 'İYİ Parti'nin fikirlerine uzak değilim' demişti. Konya'da Ünal Karaman, İzmir'de Ümit Özlale, Mersin'de Burhanettin Kocamaz, Eskişehir'de ise iki isim var. Biri Nebi Hatipoğlu diğeri Melih Aydın.
"ORDU İÇİN İDRİS NAİM ŞAHİN İSMİ GEÇİYOR"
Ordu'da İdris Naim Şahin, Aydın'da Ömer Karakaş, Trabzon'da Mustafa Bıyık. Adana'da garip bir durum var bugün konuştuğum İYİ Partililer 2 ayrı isim söylediler. Biri Mehmet Ali Bilici diğeri Bilal Bilici bunlar baba-oğul. Afyon'da Hüsnü Eren'in ismi geçiyor İYİ Parti adaylığı için Maraş'ta Mesut Dedeoğlu'nun ismi geçiyor.
İYİ PARTİ'DEN YALOVA HAMLESİ
İYİ Parti'nin önümüzdeki yerel seçimlerde Yalova'da aday çıkarmayıp Yalova'yı Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi'ne bırakması yönünde bir eğilimi var.
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