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CHP yandaşı Yarkadaş'tan 'değişim' diyen İmamoğlu'na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun! Stüdyoda birbirlerine girdiler...

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Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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CHP yandaşı Yarkadaş’tan ’değişim’ diyen İmamoğlu’na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun! Stüdyoda birbirlerine girdiler...

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişim savaşını başlatan Ekrem İmamoğlu, bu çağrılarını bir kez daha yineledi. İmamoğlu, "Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek" derken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş’tan ağır bir bombardıman geldi. İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler" ifadelerini kullandı.

CHP'de gerilimin dozu artarak devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan partisindeki değişim tartışmalarına ilişkin yeni bir mesaj geldi.

Geçtiğimiz günlerde, "100. Yılında CHP" başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, "Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun yeni değişim çağrısına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yüz yıllık tarihimizde yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP'yi büyütmüştür" diyerek karşılık verdi.

CHP YANDAŞLARI BİRBİRİNE GİRDİ! STÜDYODA GERGİN ANLAR

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında İmamoğlu'nun açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.

"LİBOŞ LİBOŞ KONUŞUYORSUN"

İmamoğlu'nu 'liboş liboş konuşuyor' diyerek hedef alan Yarkadaş, "Ben bu partiyi değiştireceğim diyemezsin sana bu partiyi değiştirmezler! CHP'yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin CHP'de? Liboş bir tarife." şeklinde konuştu.

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