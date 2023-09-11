CHP yandaşı Yarkadaş’tan ’değişim’ diyen İmamoğlu’na salvo: Liboş liboş konuşuyorsun! Stüdyoda birbirlerine girdiler...

İmamoğlu'nun yeni değişim çağrısına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Yüz yıllık tarihimizde yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP'yi büyütmüştür" diyerek karşılık verdi.