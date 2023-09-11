İYİ Partili Ayhan Erel’den AK Parti itirafı: İzmir’i iktidar yönetse 5 yılda ayağa kaldırır

"AK PARTİ 5 YILDA AYAĞA KALDIRIRDI"

İYİ Partili Ayhan Erel yakın zamanda İzmir'e gittiğini aktararak şunları söyledi:

"Yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı, vatandaş orada partiden daha çok adaylara yöneliyor. Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim. İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' diye geçirdim."