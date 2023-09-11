İYİ Partili Ayhan Erel'den AK Parti itirafı: İzmir’i iktidar yönetse 5 yılda ayağa kaldırır
CHP’li belediye başkanlarının sorumlu olduğu şehirlere hizmet vermeyerek hem vatandaşın hem de masadaki diğer partililerin de canına tak ettirdi. İstanbul, Ankara 4,5 yıldır gelişime dair bir yol kat etmezken, İzmir’i batıran Tunç Soyer’e İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Av. Ayhan Erel’den sert gönderme geldi. Erel, “Keşke İzmir’i iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse” dedi.
CHP ve İYİ Parti genel seçimlerde uğradıkları hezimetin ardından her sahada birbirlerini eleştirmeye devam ediyor. Bir taraftan CHP'de değişim krizleri sürerken bir taraftan da İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik peş peşe sert eleştirileri, muhalefetin yerel seçimlerde de masa kurabilecekleri ihtimalinde başarısız olabileceklerini gösteriyor.
Yerel seçim tartışmalarının sürdüğü bu günlerde Meral Akşener, CHP'den ayrı yürüyeceğini ve 81 il için de kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Akşener İzmir adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladı.
CHP kanadında Kılıçdaroğlu-değişimciler savaşı sürerken İYİ Parti içinden de AK Parti çıkışı geldi. Akşener'in İzmir için Özlale ismini duyurması üzerine İYİ Partili Ayhan Erel, "Keşke İzmir'i AK Partili bir belediye başkanı yönetse" ifadelerini kullandı.
"AK PARTİ 5 YILDA AYAĞA KALDIRIRDI"
İYİ Partili Ayhan Erel yakın zamanda İzmir'e gittiğini aktararak şunları söyledi:
"Yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı, vatandaş orada partiden daha çok adaylara yöneliyor. Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim. İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' diye geçirdim."
İZBE, KARANLIK, TEMİZ DEĞİL…
İzmir Terminalinin bakımsızlığına vurgu yapan Erel, "Terminaller bir şehrin dış dünyaya açılan penceresidir. İzmir terminalini bir görün. İzbe, karanlık, temiz değil. İzmir'e gittiğinizde terminali bir görün. Terminalin etrafında bir çalışma var aylardır." diyerek İzmir'in hasta bir şehir olduğunu söyledi.
"İYİ YÖNETİLEMİYOR"
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale de CHP'li belediyeyi yerden yere vurmuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki personel sayısına dikkat çeken Ümit Özlale, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim. Ben daha iyi bir belediye başkanı olacağını düşündüğüm için bu işe talip oldum. 53 bin çalışanı olan şirket İzmir'in çöpünü toplamıyorsa, İzmir hala kokuyorsa daha iyi belediyecilik vardır. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iyi yönetilmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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