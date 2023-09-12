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AYM Yeniden Anavatan Partisi kararı

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Giriş Tarihi: 12.09.2023
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AYM Yeniden Anavatan Partisi kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), isim, rumuz ve ambleminin Anavatan Partisi ile benzer olması nedeniyle Yeniden Anavatan Partisinin siyasi partiler sicilinden kaldırılmasına karar verdi.

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