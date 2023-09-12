13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA