Kemal Kılıçdaroğlu’na verdi veriştirdi! Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’dan CHP’yi sarsan istifa açıklaması: Parti içindeki adaleti sağlayamadı

Parti içerisinde yapılan haksızlıklar olduğunu vurgulayan Atay, "500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı. 4 buçuk yıldır 21 kere denetimden geçtik hakkımızda hiçbir dava açılmadı. Tek bir soruşturmamız var o da benim madalyam. Dava Danıştay'dan kesinleşmedi. O davada jeotermal tesislerine ruhsat vermediğim içindi. Bununla ilgili seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım. Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim" açıklamasında bulundu.

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