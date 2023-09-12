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Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi! Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan CHP'yi sarsan istifa açıklaması: Parti içindeki adaleti sağlayamadı

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Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’na verdi veriştirdi! Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’dan CHP’yi sarsan istifa açıklaması: Parti içindeki adaleti sağlayamadı

CHP içerisindeki adaletsizliklere isyan eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler söyleyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Atay, "500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı. Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim" dedi.

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa ettiğini zehir zemberek sözlerle duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ı 3 kere ziyaret ettiğini ancak bir kere bile Efeler Belediyesine gelmediğini belirten Atay, "Alelacele Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday olduğunu açıkladı. Ne bu telaş Sayın Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu, Söke'de yaptığı konuşmada 'Özlem Çerçioğlu o kadar başarılı ki bütün Belediye Başkanları onu örnek alıyor' dedi. Aman Sayın Kılıçdaroğlu, ben Özlem Çerçioğlu'nun hiçbir şeyini örnek almıyorum. Beni karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

Parti içerisinde yapılan haksızlıklar olduğunu vurgulayan Atay, "500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiçbir şey çıkmadı. 4 buçuk yıldır 21 kere denetimden geçtik hakkımızda hiçbir dava açılmadı. Tek bir soruşturmamız var o da benim madalyam. Dava Danıştay'dan kesinleşmedi. O davada jeotermal tesislerine ruhsat vermediğim içindi. Bununla ilgili seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım. Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim" açıklamasında bulundu.

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