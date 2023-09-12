Kemal Kılıçdaroğlu’ndan A Haber’e saldırı! İBB’nin montajlı yalanına çanak tuttu

KILIÇDAROĞLU DA YALANA ORTAK OLDU

Sosyal medyadan A Haber'e saldıran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin. İstanbul'a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün. Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte." sözlerini sarf etti.

Organize şekilde sahnelenen kara propoganya alet olan Kılıçdaroğlu da bu paylaşımla perde arkasını bile bilmediği yalana çanak tuttu.

Oysa A Haber'e yönelik algı operasyonuna muhabir Mehmet Karataş görüntülerle cevap vermiş ve İBB'nin montajlı sabotajını gözler önüne serilmişti.