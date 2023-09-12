CHP kulislerini birbirine katan torpil skandalı: Vekil Onur Konuralp karısına koltuk arıyor! Gözünü RTÜK’e dikti

Her geçen gün CHP'de bir skandal daha yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaptırmamak adına değişimcilerle girdiği mücadele devam ederken İYİ Parti lideri Meral Akşener ile aralarındaki soğuk savaş da muhalefetin gündeminde yer alıyor.