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CHP kulislerini birbirine katan torpil skandalı: Vekil Onur Konuralp karısına koltuk arıyor! Gözünü RTÜK’e dikti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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CHP kulislerini birbirine katan torpil skandalı: Vekil Onur Konuralp karısına koltuk arıyor! Gözünü RTÜK’e dikti

CHP’de süren değişim kavgası ve yerel seçim kriziyle beraber bir skandal da önceki dönem RTÜK Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp’ten geldi. Konuralp’in Meclis’te danışman olarak çalışan eşine koltuk aradığı ortaya çıktı. RTÜK’ten boşalan koltuğa getirmek için kulis çalışmalarına başlarken partide sinirlerin gerildiği öğrenildi.

Her geçen gün CHP'de bir skandal daha yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaptırmamak adına değişimcilerle girdiği mücadele devam ederken İYİ Parti lideri Meral Akşener ile aralarındaki soğuk savaş da muhalefetin gündeminde yer alıyor.

CHP ile ittifak partileri arasındaki kriz güven sorunun oluştururken üzerine bir de Önceki dönem RTÜK Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp'in eşi için torpil girişimlerine başladığı iddia edildi.

KARIM OLMAZSA SEVGİLİSİ OLSUN!

Bu kapsamda edinilen bilgiye göre karısının RTÜK üyesi olması için çalışan Konuralp, karısının göreve gelmemesi durumunda, makam aracını sevgilisine ilaç göndermek için kullanmasıyla ismi gündeme gelen CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal'ın sevgilisi KRT Ankara Temsilcisi Selen Yalaz'ın olmasını istediği CHP kulislerine bomba gibi düştü.

CHP KULİSLERİ ÖFKELİ

Söz konusu durumu öğrenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Konuralp'e öfkelenerek çevresindekilere bu durumun kabul edilemez olduğunu anlattığı öğrenildi.

Konuralp'in parti içerisinde yakın siyasi ilişkileri olduğu Topsakal'ın Kılıçdaroğlu'nun makam aracını sevgilisinin özel işlerinde kullandığı haberine çok öfkelendiği bunu Eren Erdem'in basına yansıttığını düşünüp yakın çevresine Erdem'in tasfiye edilmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

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