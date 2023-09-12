Babasını bile tanımadı! Özgür Özel ’genel başkanlık’ için harekete geçti! Vatandaştan tepki: CHP’nin temeli çürük

Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, bir yenilgi daha aldı. Genel başkanlığı boyunca tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler giderek arttı.

CHP'deki 'değişim'ciler arasında yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik planlanan zoom cuntasının baş aktörlerinden olan Bülent Tezcan, "Kurultaydan değişim çıkar. En güçlü aday Özgür Özel" açıklamasını yapmıştı. Tutum belgesi açıklayacağı öğrenilen Özgür Özel ise "Kem küm etmiyorum, adayım. İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bu durum 'tavşan aday' formülünü ve zoom cuntasının esas planını açık etmişti.