Babasını bile tanımadı! Özgür Özel 'genel başkanlık' için harekete geçti! Vatandaştan tepki: CHP’nin temeli çürük
Seçim hezimetinin CHP’deki yankıları bitebilmiş değil. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik değişim çağrılarında bulunan ekibin içerisinde yer alan Bülent Tezcan, Kurultaydan değişim çıkar. En güçlü aday Özgür Özel" açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine Özgür Özel ise "Kem küm etmiyorum, adayım." çıkışıyla Kılıçdaroğlu’na gözdağı vermişti. Yaşananlar sıcaklığını korurken, Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkacağı öne sürülen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Eylül Cuma gününü işaret etti. Öte yandan vatandaşlar Özel’in açıklamalarından ardından "CHP’nin temeli çürük ne yaparsan yap bu parti adam olmaz" diyerek tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8'li koalisyonu topladı. Birbirine benzemeyen ortakları ile Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı.
Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, bir yenilgi daha aldı. Genel başkanlığı boyunca tek bir seçim bile kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler giderek arttı.
CHP'deki 'değişim'ciler arasında yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik planlanan zoom cuntasının baş aktörlerinden olan Bülent Tezcan, "Kurultaydan değişim çıkar. En güçlü aday Özgür Özel" açıklamasını yapmıştı. Tutum belgesi açıklayacağı öğrenilen Özgür Özel ise "Kem küm etmiyorum, adayım. İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bu durum 'tavşan aday' formülünü ve zoom cuntasının esas planını açık etmişti.
Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom darbesine kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu atmış, rotayı yeniden İstanbul'a kırmıştı.
"CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyen Ekrem İmamoğlu kurultayda Özel'i destekleyeceğini ilan etti.
ÖZGÜR ÖZEL: "İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"
Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etmişti.
Bu kapsamda Özel'in tutum belgesi yayınlayacağı öğrenilmişti.
"KEM KÜM ETMİYORUM ADAYIM"
Son olarak İmamoğlu medyası Halk TV ekranlarında bir kez daha aday olacağını ve tutum belgesi yayınlayacağını duyuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu işin sonunda bir adaylık olursa sonunda, o özgüvenim var, inancım var. O kararlılığım var. Bana o konuda destek olabilecek, destek olacağını söylediği çok yetkin kadrolarımız var. Bir de insanlar baktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar genç, bu kadar kadın bir araya gelmişler, işte 48-49 yaşında da bir aday çıkarmışlar. Bu partide bir şey değişebilir denilebilecek, dinamik bir görüntüyü sağlayabilecek bir pozisyonumuz var. Bunu görüyorum. Adaylık noktasında kem küm ediyor değilim. Ama bir süreç var o sürecin tamamlanması gerekiyor. O süreci tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik planan zoom cuntasının baş aktörlerinden Bülent Tezcan topa girdi.
"KURULTAYDAN DEĞİŞİM ÇIKAR"
CHP'li Tezcan "Kurultaydan değişim çıkar. En güçlü aday Özgür Özel" ifadelerini kullanmıştı.
Peş peşe yapılan bu açıklamalar 'tavşan aday' formülünü ve zoom darbesinin esas planını da gözler önüne sermişti.
Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki 'Kemal beye ihanet mi ediyorsun?' Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diye konuştu.
"15 EYLÜL'Ü İŞARET ETTİ"
Genel başkan adayı olacağı konuşulan Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamayla, 15 Eylül'ü işaret etti.
ÖZGÜR ÖZEL 'GENEL BAŞKANLIK' ATEŞİNİ YAKTI: KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyuran Özel, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" dedi.
VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ: CHP'NİN TEMELİ ÇÜRÜK NE YAPARSAN YAP BU PARTİ ADAM OLMAZ
Öte yandan Özel'in 15 Eylül Cuma gününü işaret ettği paylaşımın altına vatandaşlar, "CHP'nin temeli çürük ne yaparsan yap bu parti adam olmaz" tepki gösterdi.
"O GİDİP DE SİZ GELİNCE CHP'DE DEĞİŞİM Mİ OLMUŞ DİYECEKSİNİZ BİZE?"
Bir sosyal medeya kullanıcı ise Özel'in paylaşımının altına, "Gerçekten mi ya? O gidip de siz gelince CHP'de değişim mi olmuş diyeceksiniz bize? Süreyya hanımın muhteşem değişimi, sizden bu kadar olur ancak." ifadelerin yer verdi.
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