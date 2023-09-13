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Türkiye'nin Interpol ile aradığı kişi Kosova’da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Türkiye’nin Interpol ile aradığı kişi Kosova’da yakalandı

Kosova polisi, Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı şüphesiyle aradığı bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

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